La economía, el elefante en el living de la campaña electoral

"La economía, estúpido". La frase que James Carville, el estratega electoral de la campaña de Bill Clinton, popularizó en 1992 para ganarle a George Bush, se volvió un lugar común tan obvio como inevitable. Las encuestas muestran que el gobierno de Alberto Fernández junta falencias en la gestión económica, pero también que la presidencia de Mauricio Macri está muy fresca en el electorado y que difícilmente la coalición opositora pueda capitalizar los tropezones del Frente de Todos con la inflación, el dólar, el desempleo y la pobreza.

Se trata de la fenomenal caída del poder adquisitivo de los últimos años, profundizada por la pandemia, y de la falta de respuestas certeras de Fernández ante un problema que afecta, sobre todo, a los estratos de menores ingresos. "La economía es lo más relevante en términos de preocupaciones", dijo Lucas Romero, director de Synopsis. "La inflación es el principal tema de preocupación de los últimos seis meses", continuó. "La economía es el factor que explica el pesimismo sobre el futuro, tanto en la situación del país como en la personal", finaliza, para no restarle dramatismo a la cuestión.

Como Synopsis, Management & Fit también detecta una mayor preocupación en las cuestiones económicas entre los votantes. Si bien el tópico "Corrupción" siempre aparece al tope del ranking, la inflación, la desocupación y la pobreza ganan peso en las respuestas. "La gente no confía en la gestión. El 62% cree que el Gobierno no puede hacer frente a la crisis económicas", dijo Mariel Fornoni, directora de la firma, en una charla con Amcham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. "Esto será central para definir el voto", sostuvo.

"Las demandas ciudadanas están dadas por la economía. La inflación y el desempleo aparecen como las principales preocupaciones", agregó Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías, en radio Milenium. Respecto de la suba de precios, "la gente responsabiliza al Gobierno sobre los empresarios", afirmó la especialista de la firma que suele trabajar para el kirchnerismo. "El Gobierno es consciente de que en materia económica no le fue bien", agregó. Romero ve una paradoja: "El segmento medio alto es un votante más opositor y quizás el más beneficiado por la política económica, pero eso no lo lleva a votar al oficialismo; el segmento medio o medio bajo no siente la recuperación. ¿Se volcará a la oposición? Dependerá de la capacidad del Gobierno para volcar plata a la calle".

La oposición, al mismo tiempo, tendrá problemas para aprovechar ese flanco débil del Gobierno. "Uno diría que la oposición debería estar todo el día hablando de economía, y no. Hablan de las vacunas, la República, Venezuela. La gente tiene fresco el fracaso económico de Cambiemos y eso le quita autoridad para hablar sobre el tema", dijo Romero. Para el consultor, la puja está empantanada. "La gente reclamó en 2019 poner en marcha la economía. Más allá de la pandemia, en las dos variables que la gente decodifica, dólar e inflación, el Gobierno no pudo garantizar o dar señales de que está en un proceso de reconstrucción. Ahí es donde veo las de perder del Frente de Todos", continuó.

Fornoni cree que el foco del discurso opositor debe estar en el supuesto peligro que representaría el oficialismo con mayoría simple en el Congreso. Resumido en dos oraciones: "El gobierno no maneja la economía. El Gobierno puede hacer lo que quiera si obtiene la mayoría". Sin embargo, de ahí al siguiente paso, reconoce que la oposición la tiene complicada. "El recuerdo que tiene la gente del manejo de la economía (de Cambiemos) es muy malo. Es muy difícil hablar de economía. Pusieron economistas en las listas, van a hablar desde una dirigencia distinta, que no estuvo en la gestión", analizó.

Por ahora, esa búsqueda de nombres no pegados a la gestión se centra en Martín Tetaz. El economista y excolumnista de Jorge Lanata en Radio Mitre acompañará a María Eugenia Vidal y, en lo discursivo, busca mostrarse algo crítico de la experiencia económica de Macri. "Yo explico a Macri, pero que antes me expliquen a Cristina", dijo en una entrevista con Eldiario.ar. "Macri quiso hacer una transición gradual y se entusiasmó con una lluvia de inversiones que no llegó. la crisis de 2018 no hubiera existido sin el atraso tarifario y cambiario de Cristina", afirmó. En una elección en la que los problemas económicos se decodifican en hasta qué punto hay que hundir la mano en el bolsillo para encontrar un billete, difícil que ese argumento del candidato porteño pueda bajar al conurbano bonaerense. Tetaz peleará, primero, en las PASO con Ricardo López Murphy, que armó una lista orientada a comerle votos a los libertarios.

En provincia, es una incógnita la manera en que Diego Santilli y Facundo Manes disputarán el discurso económico. Manes, dijeron a Letra P en su entorno, hablará sobre su "visión de país" y la economía formará parte de ella, pero no tendría un vocero ad hoc en sus listas. Sí un equipo de técnicos que lo asesoran. Los economistas Eduardo Levy Yeyati, que dirige la escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, y Marina Dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go, trabajan con el precandidato desde hace años en la fundación INECO.

La "tercera vía" de Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires busca sumar una mirada desde el sector productivo con la incorporación de Carolina Castro, empresaria autopartista y prosecretaria segunda de la Unión Industrial Argentina (UIA). Los consultores le asignan poca probabilidad de éxito en una elección que, coinciden, estará polarizada.