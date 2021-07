Presidente Perón: el PRO reedita candidato en territorio hostil

“Mi sueño es ser intendente de Presidente Perón”, dice el concejal y referente distrital del PRO Guido Giana, la carta principal que tiene Juntos por el Cambio en un municipio dominado por el peronismo desde su fundación. En diálogo con Letra P, el dirigente, que fue candidato en 2017 y 2019, si bien destaca la administración de la pandemia de la intendenta Blanca Cantero, asegura que faltan políticas que promuevan el crecimiento del municipio y cree que, este año, el electorado respaldará la propuesta de la oposición. “Estoy convencido de que nos va a ir mucho mejor y que el vecino, al no encontrar las respuestas que buscaba en Blanca, va a elegirnos”, indicó. Como integrante de La Territorial, un espacio interno del PRO que agrupa a referentes que no gobiernan sus distritos, respaldó la aspiración de Diego Santilli a encabezar la lista bonaerense de JxC para la Cámara de Diputados de la Nación y llamó a desestimar la posibilidad de una interna.

También podés leer La intendenta que busca consolidarse y la sombra del caudillo

-¿Cómo ve al municipio?

-Presidente Perón queda a 35 kilómetros de Capital Federal. Es un distrito en el que solo tres de cada diez vecinos tienen cloacas, seis de cada diez tienen agua potable y, teniendo polos industriales tan cerca, lo único fuerte que pasó fue la llegada del tren eléctrico. Es un distrito que siempre estuvo abandonado, que es pobre porque tiene una recaudación muy baja. Hoy estamos ante una oportunidad histórica, porque está llegando la autopista y, si sabemos darle las condiciones necesarias para que la industrias y los countries se desarrollen en el distrito, va a crecer como lo hicieron otros municipios. Desgraciadamente, nos gobierna la intendenta Blanca Cantero, que es peronista. Es momento de dar lugar a las nuevas generaciones.

-¿Va a buscar la reelección como concejal?

-Sin lugar a dudas, porque mi sueño es ser intendente de Presidente Perón y esta es la forma. Si bien me sumé al espacio en 2015, asumí como concejal en 2017 y desde ese momento el equipo se consolidó. Hoy somos cinco (ediles de JxC) y es algo histórico. Cuando arranqué, me palmeaban la espalda y me decían "nene, acá nunca nadie que no fue peronista tuvo más de dos concejales". No es fácil convencer a la gente de que realmente puede vivir distinto, pero sé que se consigue con mucho trabajo, llegando al vecino. Ponemos en juego tres bancas, pero quiero que metamos cuatro.

-En 2019, mejoraron entre la PASO y las generales, pero les fue peor que en 2017. ¿Qué lectura hace de aquella elección?

-Soy bastante crítico. Al espacio en general le fue mal. De los 27 de 2017 bajé casi diez puntos. En esas PASO, el vecino fue a sacar al intendente que estaba en ese momento y Blanca le sacó una diferencia histórica a Aníbal (Regueiro). Además, hubo un voto castigo hacia los gobiernos nacional y provincial. En Guernica, un distrito donde no hay industria, que es una ciudad dormitorio, netamente comercial, los aumentos de tarifas y la devaluación pegaron de lleno. Se eligió otro camino y hay que aprender de lo que vota el vecino. Afortunadamente, cada cuatro años elegimos quién queremos que nos gobierne.

-¿Que perspectiva tiene de esta elección?

-Nos va a ir mucho mejor. El vecino, al no encontrar las respuestas que buscaba en Blanca, va a elegirnos. Además, cada vez hay más vecinos que nos conocen y que nos quieren poner a prueba, porque saben que, con las herramientas que tenemos, les hemos dado respuestas a sus reclamos. El resultado va a ser bueno.

-¿Notó algún cambio positivo con la nueva conducción municipal?

-La pandemia, en términos epidemiológicos, estuvo muy bien manejada. Los primeros meses de gestión fueron muy buenos en términos de infraestructura y de presencia del Estado en la calle. Después echaron a quien era el secretario de Servicios Públicos, para mí una decisión errada, y bajó la calidad de los servicios. Se noto la ausencia del Estado.

-La Territorial respaldó la aspiración de Diego Santilli de ser candidato por la provincia de Buenos Aires. ¿Ve posible un escenario de unidad ante el rechazo de algunos sectores?

-Diego es una de las personas más capacitadas para encabezar la lista. Creo que va a haber una lista de unidad. Hoy está todo muy convulsionado, pero no deberíamos pelearnos. Las primarias generan valor, pero en este momento no debería pasar por ahí. En este momento tan duro, antes que internas, los argentinos necesitan respuestas. La agenda no va por ahí. Diego es quien más representa la unidad que necesitamos.