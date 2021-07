“No conozco mi futuro, seguramente aportaré desde otro lugar”

Gervasio Bozzano apunta contra la oposición por “haber transitado toda la pandemia en términos electorales”. Aun así, el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores bonaerense cree que la estrategia del oficialismo debe estar anclada a la gestión, que tiene como principal base la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires.

En entrevista con Letra P, el dirigente de La Cámpora que por ley no puede buscar otro mandato este año asegura que desconoce cuál será su futuro político. “Seguramente aportaré desde otro lugar”, dice en medio de versiones que lo señalan como precandidato en la lista al Congreso de la Nación. “No tengo ansiedad porque sé que hay una construcción colectiva que trabaja para que las cosas vayan mejor”, dice y deja entender que será una mesa de conducción nacional la que finalmente decidirá el rumbo electoral.

-¿Cree que la campaña de vacunación será el eje central de la elección?

-La campaña de vacunación es un hito en sí mismo. Su importancia no radica en una cuestión electoral. Es fundamental es la esperanza que está generando el nivel de vacunación que alcanzó Argentina, pese a la utilización política que hizo la oposición.

-¿Apunta a Juntos por el Cambio en general?

-El PRO fue el que generó una oposición más salvaje. Utilizaron el tema de las vacunas, e hicieron críticas de todo tipo, para generar miedo en la sociedad y hacer de eso una cuestión electoral. Transitaron la pandemia en términos electorales: diciendo que la vacuna era veneno, que la campaña era un desastre, ahora salen con el tema de la segunda dosis o las vacunas para los menores.

-¿Qué opina sobre la postulación de Vidal en la Ciudad?

-Me llama la atención y me genera extrañeza. Eso de ser un día porteño, otro día bonaerense y al otro día porteño de nuevo hace pensar que si Vidal mañana mide bien en Córdoba se va a esa provincia. No entiendo cuál es su voluntad.

-¿Que sea Santilli o Manes el candidato y no Vidal, modifica la estrategia del oficialismo?

-No. Nuestra estrategia es mucho más clara y simple: salir definitivamente de esta situación y comenzar a recorrer lo que propusimos en campaña, sacar a la Argentina del estado en el que estaba. Espero que la oposición clarifique cuáles son sus propuestas y el rol como oposición, porque no estuvieron a la altura para hacer frente a una pandemia.

-¿Cuál va a ser la estrategia del FdT?

-Será muy importante la elección en las secciones en las que se elijan senadores, son las que van a definir si seguimos para adelante y ratificamos las políticas de gobierno. Los resultados que obtengamos, sobre todo, en la Cuarta y en la Séptima, van a tener mucha importancia, por supuesto que también los de la Quinta y la Primera. Vamos a mejorar mucho la situación en el Senado y vamos a estar más parejo.

-¿Cómo van a ordenar las listas?

-Seguiremos el camino que marca nuestro mayor acierto: la unidad.

-¿Al gobernador no le interesa construir el kicillofismo?

-El candidato es el proyecto. Hay una construcción política y social referenciada en ideas y valores, que va más allá de las personas. No es necesario que el gobernador construya el kicillofismo, a él le toca conducir la totalidad del espacio en la provincia.

-¿Qué lugar le atribuye entonces a Máximo Kirchner y a Sergio Massa?

-Son parte de una mesa de conducción y eso es muy acertado porque ahí se contemplan los diferentes pesos específicos y la disparidad de ideas dentro de un mismo frente. Esa mesa nos va a aportar mucho más y va en el sentido correcto.

-¿Cuál es suturo político teniendo en cuenta que no puede competir por otro mandato?

-No es algo que me preocupe.

-¿Hay posibilidad de que se integre a otra lista?

-No conozco mi futuro político. Seguramente aportaré desde otro lugar. No tengo ansiedad por eso porque sé que hay una construcción colectiva que trabaja para que las cosas vayan mejor.