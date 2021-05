Piden suspender las elecciones en el Colegio de Abogados de San Isidro

La elección de medio término en el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI) ingresó en una etapa de incertidumbre. Los integrantes de la lista Unidos para la Reconstrucción -que no fue aceptada por el Consejo Directivo del CASI- presentaron una acción de amparo para que se suspendan las elecciones por entender que el proceso es “nulo”, confirmaron fuentes de la colegiatura a Letra P.

Tal como informó este medio, ninguna de las dos listas opositoras que pretendían participar de las elecciones fueron validadas por la organización del acto electoral. En ese marco, desde el mencionado espacio acudieron a la justicia para zanjar el conflicto.

En el planteo se solicita que se suspenda con carácter “cautelar” el proceso electoral iniciado para renovar autoridades del CASI, cuyas elecciones han sido convocadas para los días 6 y 7 de mayo de 2021. También se plantea la suspensión de la eventual proclamación de la lista única oficialista en la asamblea convocada para este viernes 7 de mayo.

Unidos para la Reconstrucción describió una serie de presuntas irregularidades en las que habría incurrido la actual conducción del colegio que no oficializó las listas rivales. Por su parte, fuentes de la entidad señalaron que los potenciales rivales no cumplieron con los requisitos establecidos para ser candidatos.

Uno de ellos es que algunos de los postulantes mantienen deudas previsionales con la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires, entidad que es presidida por Daniel Burke, colegiado en San Isidro y ligado a la conducción del CASI.

Las críticas opositoras no solo apuntan al rol del colegio profesional durante la gestión de su actual presidente, Santiago Quarneti, sino que también hacen foco en los manejos de la caja previsional durante la pandemia. Muchos profesionales no pudieron trabajar a causa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), sus honorarios se redujeron drásticamente, no abonaron aportes jubilatorios de la Cuota Anual Obligatoria (CAO) y ahora están vedados para participar de la elección como candidatos.

Daniel Burque, el cuestionado presidente de le Caja de Abogados bonaerense

En relación a declaraciones opositoras, fuentes de la entidad rechazaron “todo acto de oportunismo político que so pretexto de defender los intereses de la colegiación no hace más que poner en evidencia el aprovechamiento de las difíciles circunstancias que vienen azotando al país y a la provincia y que intentaron colocar en peligro la salud de los colegiados”.

Las elecciones en el CASI están pautadas para los días 6 y 7 de mayo. Tiene el padrón de matriculados más grande de la provincia de Buenos Aires. Unos 9.100 abogados irán a las urnas en una elección para renovar parcialmente el Consejo Directivo y el Tribunal de Disciplina y elegir delegados a la Caja de Previsión Social.

En turnos electorales de medio término la participación de los letrados es del 25% del padrón. El Colegio de Abogados de San Isidro es la institución profesional de una sede provincial más grande del país en relación a la cantidad de abogados. Sólo es superada por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Santiago Quarneti, actual titular del Colegio de Abogados de San Isidro

En el mapa político, el CASI tiene peso específico propio, superior a otros departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Su actual titular es integrante del Consejo de la Magistratura bonaerense, el organismo provincial encargado de la evaluación y selección de aspirantes a jueces, fiscales, defensores oficiales, camaristas y jueces de Casación, la máxima instancia de fuero penal en suelo bonaerense, paso previo a que una causa llegue a la Suprema Corte provincial.