En modo zen, Carrió pide “bajar los niveles de confrontación”

La referente de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió pidió “bajar los decibeles de la confrontación” entre oficialismo y oposición en el marco de la pandemia. En tono moderado en declaraciones a radio Continental este sábado, la exdiputada sostuvo: “La angustia ya es muy grande, y si le sumamos las peleas de los políticos y los encontronazos hacemos una situación realmente desesperante”.

En esa línea, afirmó que no es "golpista", y explicó: "No quiero confrontar con nadie, quiero que todos nos calmemos. Yo no puedo hablar fuerte en momentos tan dramáticos para la Argentina. Después, ya se verán las incompetencias".

"Se llevó la confrontación a niveles que no eran propios ni del Presidente [Alberto Fernández] ni de sectores de la oposición. Yo soy dura en materia de corrupción, pero uno tiene que saber los momentos. Este es un momento de paciencia para mucha gente y de templanza para los dirigentes", reflexionó Lilita para advertir que en la política doméstica "hay personas que no perturban el orden institucional" con sus dichos, pero detecta “líderes” que tienen "una voz potente".

"En mi caso, que tengo una voz potente en la Argentina, no puedo excederme", enfatizó para añadir: "He hablado con el Gobierno nacional, con la oposición y con Juntos por el Cambio acerca de que tendríamos que bajar los decibeles de la confrontación en un momento que hay cosas que son irremediables".

En ese mismo modo zen, Carrió dijo que trabaja para la unidad de Juntos por el Cambio (JxC), pero que "si hay una interna", bregó por "que sea lo más civilizada posible".

"Nosotros trabajamos por la unidad de Juntos por el Cambio, pero si hay una interna, que sea lo más civilizada posible. Yo tengo diálogo con todos. Con personas muy cercanas a Macri también; podemos tener diferencias pero nos queremos. Además, hay que integrar al Peronismo Republicano de Pichetto, es con quien más tengo afinidad", puntualizó.