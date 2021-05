“Si no nos sentimos bien representados en las listas, iremos a las PASO”

La diputada de la Unión Cívica Radical (UCR) Alejandra Lordén avisa que enfrentarán en PASO al PRO si no se sienten bien representados en una lista de unidad de Juntos por el Cambio para las próximas elecciones. En ese sentido, si bien describe a María Eugenia Vidal como una “gran referente”, dice que su partido buscará “fortalecer las figuras” propias en territorio bonaerense, al tiempo que destaca a otros dirigentes amarillos, entre los que incluye a los intendentes Diego Valenzuela, Julio Garro y Jorge Macri y al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. Entre la tropa propia, menciona a Facundo Manes y aclara que, luego de la asunción de Maximiliano Abad y Érica Revilla en el Comité de la provincia de Buenos Aires, se pondrán “a trabajar en una escuela de políticas públicas”. Además, en esta entrevista con Letra P, hace una “autocrítica sobre la macroeconomía” durante la gestión de Cambiemos, aunque pide no seguir hablando de herencia: “No podemos seguir hablando del gobierno de Macri en esta coyuntura”. Y arriesga que, con Cambiemos en el poder, habría más vacunas disponibles.

-Hace un año, usted dijo “El gobierno cometió errores no forzados”. ¿Sigue pensando lo mismo?

-No. Al principio no sabíamos muy bien de qué se trataba el coronavirus o cómo había que responder, pero con el tiempo los expertos y los distintos países del mundo fueron tomando experiencia, como la intermitencia para no cerrar todo otra vez. Lo dijimos hace un año, con intención de no frenar la economía y la educación, en un marco de caída de nueve puntos del PBI y una inflación que promete ser mucho mayor a los 29 puntos prometidos por Guzmán. No tienen más excusas.

-¿Qué propone?

-Hay que mejorar la comunicación ciudadana; salir a testear, rastrear y aislar los casos y optimizar la gestión de las vacunas. Recién ahora se está haciendo con mucho esfuerzo.

-Se aplicaron 12 millones de vacunas y esta semana llega otro millón de dosis. ¿Le parece insuficiente en un contexto de demanda mundial?

-Perdimos la oportunidad de conseguir 14 millones de Pfizer, más los 12 millones de Covax. Se equivocaron, hubo un error. Pero sí es cierto que no estamos entre los peores países del mundo, aunque hemos avanzado negativamente en cantidad de fallecidos por millón de habitantes.

-¿De qué manera la oposición puede aportar a la campaña de vacunación?

-Los intendentes pueden acompañar. La vacunación la maneja La Cámpora y se aplica en los sindicatos. Esto desvirtúa un poco la seriedad con la que hay que manejar la vacuna.

-¿Toda la oposición se maneja de manera responsable? A propósito de denuncias por envenenamiento o convocatorias a marchar en plena segunda ola...

-Cada uno piensa lo que piensa. Siempre estuve a favor de las vacunas, y lo único que cuestionamos al principio fue la Sputnik, cuando no tenía las fases completas. Después resultó ser eficiente y ahí terminó la cuestión.

-¿Hace una autocrítica de la gestión de Cambiemos, teniendo en cuenta los enormes dificultades económicas y sociales que dejaron?

-Sí. Le hemos hecho, pero no podemos seguir hablando del gobierno de Macri cuando tenemos 70% de niños pobres en el conurbano y 52% de pobreza. Me parece que es tapar la ineficiencia de la gestión actual. Eso es echarle la culpa a Macri y mientras tanto hacer todo mal.

-¿Qué cosas, puntualmente, se cuestionan internamente?

-La macroeconomía. Pero un gobierno de Cambiemos hubiera llevado mucho mejor la gestión y hubiéramos tenido contratos y vacunas con todo el mundo, no tengo ninguna duda de eso.

-¿Volvería a respaldar a Macri y a Vidal en 2023?

-Soy radical y voy a trabajar para tener en 2023 un candidato de la Unión Cívica Radical. Después, será el PRO el que decida qué lugar ocuparán Macri o Vidal. Nosotros, en el marco de Cambiemos, podremos acompañar, pero nos proponemos fortalecer nuestras figuras.

-¿Tienen nombres?

-Primero debemos terminar con la asunción de autoridades, esta semana, y, luego, ponernos rápidamente a trabajar en una escuela de políticas públicas para proponer cómo salir adelante en un país que está en plena decadencia.

-¿Una candidatura de Vidal en la provincia condiciona la estrategia de la UCR?

-María Eugenia no ha dicho nada. Para nosotros es una gran referente, y ha hecho un trabajo inmenso y vamos a respetar su decisión, pero sabemos también que el PRO tiene otros buenos candidatos como Diego Valenzuela, Julio Garro, Jorge Macri y Diego Santilli, que está próximo a los bonaerenses. Si la UCR no está bien representada en la lista de unidad, iremos a las PASO.

-¿Manes es un posible candidato?

-Facundo nos acompañó en la interna, pero es un actor que no está de lleno en la política. Tiene una gran vocación de transformar el país y un gran equipo.

-¿Habrá unidad partidaria durante la asunción de Abad?

-El radicalismo es uno solo, dirimió sus diferencias en una interna y el ganador fue el espacio Adelante Buenos Aires que encabeza Maximiliano Abad y Érica Revilla. La foto no se dio por la pandemia y porque faltan conversaciones, pero esa foto debería ser una sola. De todos modos, si bien la foto de unidad no se dio, claramente va a estar porque hay convencionales y delegados de un lado y del otro, y desde nuestro sector estamos dispuestos al diálogo.