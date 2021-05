Todos contra Bullrich: Pfizer la desmiente, AF la denuncia y ella contraataca

El presidente Alberto Fernández y su exministro de Salud Ginés González García querellarán a la presidenta del PRO Patricia Bullrich por sus dichos sobre supuestos pedidos de coimas e intermediarios a Pfizer, el laboratorio que desmintió una negociación en esos términos y lideró una enfática desmentida contra la exministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Todo comenzó el domingo en La Cornisa, el programa de Luis Majul que se emite por La Nación +. En esa tribuna, Bullirch reiteró que el Gobierno debía dar explicaciones por no haber cerrado el contrato con Pfizer por sus vacunas contra el Covid-19 y afirmó que el contrato no se cerró por que González García pidió "retornos" y la intermediación de Hugo Sigman para hacer el negocio. El lunes por la tarde, la desmentida del laboratorio replicó en todos los portales: "Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna Covid-19", comunicó el laboratorio de origen estadounidense.

La desmentida de Pfizer provocó que González García rompiera el ostracismo en el que se había sumido desde su salida del Gobierno, envuelto en el escándalo del Vacunatorio VIP. El exministro sostuvo que denunciará a Bullrich. "Quiero hacer una demanda civil, penal, todas las demandas que se tengan que hacer, porque no se puede dejar que se digan cosas de este tipo", dijo a radio Con Vos. Lo que trabó la negociación con Pfizer, insistió el exfuncionario, fue la palabra "negligencia" de la ley que daba al Estado herramientas para comprar vacunas en la emergencia sanitaria.

Alberto Fernández comunicó después, vía Twitter, que seguirá los pasos de su exministro. "He instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida", escribió el Presidente. El abogado que, mediáticamente, se presentó como en representación del mandatario fue Gregorio Dalbón.

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero y otros dirigentes también salieron a cruzar a Bullrich. "Busca titulares en los diarios porque solo piensa en las próximas elecciones", dijo Cafiero y agregó: "Va a tener que responder en la justicia lo que dice en los medios".

Bullrich, sin embargo, redobló la apuesta. Sostuvo vía Twitter que el comunicado de Pfizer no la desmentía y volvió a hablar con Majul, en Radio Rivadavia, este martes. "Hablé con todos los involucrados en el proceso. Tengo toda la información necesaria para decir lo que estoy diciendo", dijo Bullrich. Y le pidió una reunión a Fernández. "Cíteme, voy hoy a la Casa Rosada y le explico, para que ponga en vereda a los funcionarios que impidieron la llegada de vacunas. No persiga al que le dice la verdad. Si le mintieron y se dejó mentir, él también es responsable", dijo la presidenta del Pro.