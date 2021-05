Cafiero reconoció que son “momentos difíciles para llegar a fin de mes”

Santiago Cafiero, admitió hoy que "son momentos difíciles, no sólo por la pandemia, sino para llegar a fin de mes", por lo cual destacó que el Gobierno adapta el Presupuesto "a las necesidades de la gente y no al revés". "Vamos a seguir acompañando y buscando todas las herramientas necesarias de política pública y presupuestaria para acompañar este momento", garantizó el funcionario nacional. En ese sentido, reconoció: "Son momentos difíciles, no sólo por la pandemia, sino para llegar a fin de mes y nosotros lo sabemos".

El referente del Frente de Todos aseguró que por ello se adaptó el Presupuesto "a las necesidades de la gente y no al revés". "Hubo un tiempo en el que la gente se tenía que adaptar al Presupuesto que se establecía. Lo que hacemos es totalmente lo contrario", insistió el ministro coordinador.

"Venimos tomando todas las medidas necesarias para toda la ayuda que se pueda", remarcó Cafiero en declaraciones radiales, mientras manifestó: "Estamos ayudando y asistiendo con medidas económicas no sólo a los trabajadores formales, sino también a las familias".

En ese sentido, pronosticó que ante las nuevas medidas por la segunda ola de coronavirus, "se va a ver una caída en comercios y gastronómicos" y resaltó: "Adaptamos nuestra política pública porque lo que hicimos fue que aquellos sectores que están en esa situación, que son los comerciantes o gastronómicos, puedan sumarse al programa Recuperación Productiva".

"Los comercios gastronómicos y los sectores críticos pueden sumarse al Repro y desde este mes pasan de 18 a 22 mil pesos por trabajador. Muchos de los titulares de esos comercios son monotributistas y hemos modificado la posibilidad de que ese comerciante, ese empresario gastronómico, también pueda inscribirse", enfatizó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, también se refirió al complejo escenario económico que enfrenta el país y anticipó: "Si son necesarias, vamos a tomar medidas adicionales".

"Tenemos dos objetivos centrales. Uno es reforzar la asistencia alimentaria porque estamos en una emergencia alimentaria. Hay diez millones de personas que están recibiendo apoyo. Por el otro lado, ayudar económicamente, poner plata en el bolsillo de los argentinos, de aquellos que están en el sector informal y que realmente en este contexto la tienen complicada", añadió.

"Construcción, producción de alimentos, actividad textil, cuidado de personas y reciclado, esos son los cinco sectores más sensibles", evaluó. En declaraciones radiales, Arroyo subrayó que la cartera ha "excedido el presupuesto original de este año por todas las medidas que tomaron".