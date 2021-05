“Mi sueño es ser intendenta de Necochea”

La multiplicidad de espacios en la cartografía del Frente de Todos (FdT) en Necochea no es vista por la diputada nacional Jimena López como un obstáculo para la construcción: “Acá nadie sobra”, enfatiza en diálogo con Letra P quien actualmente se erige como la referente del Frente Renovador en este distrito de la Quinta sección, que hasta 2019 la tuvo como funcionaria municipal de la gestión de su hermano, Facundo López.

La legisladora ve en la pluralidad un rasgo de fortaleza, en tanto y en cuanto se hagan a un lado los personalismos y se enfoque la unidad frentista local en la construcción de un proyecto colectivo que respete los matices. Destaca el “excelente diálogo” que “para sorpresa de muchos” tiene con la referente local de La Cámpora Andrea Cáceres. En esa línea, pondera que dos mujeres “estén representando las dos líneas más fuertes dentro de una coalición partidaria”. Y avisa: “Mi sueño es ser intendenta y que sea una intendencia feminista”.

Dice que viene trabajando hace meses en lograr el mejor consenso para las legislativas, y observa que es un momento político que permite que “las mujeres empecemos a armar otras estructuras, lo cual también entiendo que genera algunas dificultades”.

También podés leer Necochea: el FdT, ante el desafío de resetearse en unidad

-¿Qué aspectos deben apuntalar para revertir el resultado de 2019?

-Hay que generar una construcción más pluralista. Creo en la construcción abierta, en la nueva dirigencia. Tiene que haber gente joven, caras nuevas, dirigentes que no tienen tantos años de militancia, pero sí vocación de servicio. A esa gente también hay que abrirle la puerta.

-¿Faltó eso en el peronismo de Necochea?

-Sí. Y la posibilidad de sobrevolar los personalismos. Para hacer una elección que dé buenos resultados, hay que dejar algunas cuestiones netamente personales de lado y empezar a pensar en el conjunto, en la comunidad, en un proyecto de ciudad.

-¿El ordenamiento puede venir desde arriba?

-Soy respetuosa de los acuerdos en el orden nacional y provincial. Hay algo de la organicidad que se tiene que dar en Necochea que todas y todos los actores del proceso debemos entender. Hay una lógica que se repite a nivel nacional y provincial. Una de las cosas que dijo Máximo Kirchner es que el bloque FdT en este espacio legislativo funciona perfecto. Cada uno entiende cuál es su rol, su aporte, y desde ese lugar construimos colectivamente como bloque

-¿Ese funcionamiento legislativo nacional tiene su correlato local?

-Hay un interbloque con dos bancadas. Se definió así porque consideramos que es la convivencia más saludable. Pero para votar se toman posturas en común. Para sorpresa de muchos, tengo un excelente diálogo con Andrea Cáceres. La considero la referente de La Cámpora, tiene toda una trayectoria y respeto a la gente que no se mueve de la baldosa que pisa. Y es novedoso que dos mujeres estén representando las dos líneas más fuertes dentro de una coalición partidaria.

-¿La idea es lista de unidad o está la puerta abierta a una interna en las PASO?

-Hay que verlo sobre la marcha. Nada está cerrado. Las internas generan cierto acomodo de los actores institucionales que están jugando. No le tengo miedo a las internas, es una posibilidad. Estaría buenísimo llegar a la unidad por consenso, pero imponer una unidad genera ciertas contradicciones. Hay que ver el escenario e ir construyendo.

¿Se está construyendo con todos los sectores?

-Hay gente que es mucho más permeable. Empecé un diálogo con Roberto Gómez, con María de los Ángeles Haberle, con Daniel “Yanki” López, que representa uno de los movimientos sociales muy fuerte en lo territorial. Pero hay que entender que la orgánica partidaria sobrevuela por encima de una comunidad en particular.

-¿Eso lo entienden todos los miembros del FdT en Necochea?

-No sé (risas). Por eso soy respetuosa de los procesos, si alguien considera que hay que pedir internas, lo verá con su espacio de referencia.

-Ante reuniones de gestión entre Rojas y Kicillof, surgieron especulaciones de un acuerdo político. ¿Se dudó en algún momento de un arribo del intendente al FdT?

-El gobernador gobierna para todos. Ese tipo de especulaciones tienen que ver más con deseos del actual intendente que lo que pueda llegar a ser la realidad. Seguramente sea cierto que alguna aspiración había tenido el actual intendente.

-¿Rojas buscó acercarse al FdT?

-Sí, porque, aparte, los socios que tiene pertenecen también a sectores que han jugado en su momento con el kirchnerismo, como es el caso de (Mario) Goicoechea. No es que no conoce el sector, son dirigentes políticos que juegan acorde a las conveniencias, hay poco contenido ideológico ahí. Por fuera de eso, el gobernador y el intendente tienen una relación institucional, sería ilógico que el gobernador hiciera una gestión con una ONG. Eso es Cambiemos.

-¿Por qué lo dice?

-Mandaban toda la asistencia alimentaria a la ONG del actual intendente y desvalijaron los estados municipales. Fueron cuatro años muy difíciles para los municipios no amarillos y, a veces, los análisis terminan siendo reduccionistas.

-¿Está pensando en la intendencia en 2023?

-Amo mi ciudad, me encantó trabajar en la municipalidad. Me gusta hacer política territorial. No sé si en 2023, pero mi sueño es ser intendenta y que sea una intendencia feminista, presente. Necochea tiene una potencia enorme, me encantaría ser intendenta de mi ciudad.