Abal Medina criticó a Larreta y le pidió "cuidar la salud" de los porteños

El exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina valoró la gestión del gobierno nacional ante la segunda ola de coronavirus y cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por negarse a cerrar las escuelas para evitar la propagación del virus y llevar la disputa al terreno judicial.

“Esperemos que la Corte Suprema entienda el momento que vivimos y la situación del país. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue bastante responsable el año pasado, incluso salió a plantear que todos los mayores de 60 no debían siquiera salir de sus casas. Tomó medidas serias y en conjunto. Ahora cambió, y yo creo se debe a presiones internas de su espacio, pero lo que ocurrido desde el pasado fin de semana es muy poco serio”, señaló el politólogo.

En declaraciones al canal C5N, el exfuncionario le pidió al alcalde porteño "cuidar la salud" de los vecinos y le solicitó que "vuelva a actuar con responsabilidad".

“Yo no sé si Larreta se está poniendo el traje de presidenciable. Siento que no es momento tampoco. Él tiene que ponerse a cuidar la salud de los porteños. Solo sé que el año pasado no se manejaba así y que hoy tenemos muchos más casos y hay gente haciendo política con esto lo cual es muy grave”, dijo.

En esta línea, calificó de "irresponsables" a los dirigentes de la oposición que se oponen a las nuevas restricciones. "Algunos no piensan lo que dicen y creen que los cierres de actividades, la educación a distancia y los cuidados son un invento argentino. Hay gente con mucha irresponsabilidad llamando a que abran todo, cuando en gran parte del mundo hay restricciones para bajar los contagios. Hay que parar la pelota y volver a trabajar en conjunto”, instó.

Asimismo, opinó que el gobierno de Alberto Fernández "se está manejando muy bien" en este contexto de crisis mundial. "Entendamos que es una gestión que asumió con un Estado prácticamente quebrado con una profunda crisis social y que cuando entró a sus despachos se encontró con la pandemia más seria de la historia mundial. Así y todo, somos unos de los pocos países del mundo que vacuna a un ritmo importante en un mundo donde los más poderosos acaparan las vacunas”, evaluó.