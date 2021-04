“Quedó en evidencia que Macri conduce a la oposición”

En medio de escalada de tensión entre oficialismo y oposición, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, cruzó a intendentes de Juntos por el Cambio que criticaron las medidas dispuestas por la Provincia y exigieron, vía Twitter, una reunión con el gobernador Axel Kicillof. “Quedó en evidencia que Mauricio Macri conduce a la oposición”, dijo a Letra P en alusión al mensaje en redes sociales con el que el expresidente llamó a la rebelión a los jefes comunales amarillos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el posterior reclamo de los mismos.

En su conferencia de ayer, el mandatario bonaerense cuestionó duramente al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien recurrió a la Justicia para frenar la decisión de suspender las clases presenciales. En ese sentido, García indicó que no hay halcones y palomas dentro de Juntos por el Cambio, y que “no existe” una línea dialoguista en esa coalición.

Calificó como “absurdo” el pedido del intendente Jorge Macri (Vicente López), quien reclamó una reunión con Kicillof. Y recordó que hace diez días mantuvieron una reunión con todos los jefes comunales donde el gobernador mencionó las medidas que evaluaba tomar si crecía el ritmo de contagio y “nadie hizo ningún planteo”. Finalmente, pidió responsabilidad a la población, a los empresarios afectados por las restricciones y a los dirigentes políticos.

-¿Cómo evalúa la actitud de la oposición en las últimas 48 horas?

-Te doy un antecedente de lo sucedido y después, una interpretación. La semana pasada, mientras los jefes de Gabinete de la Nación, la Provincia y Buenos Aires mantenían una reunión para llegar a acuerdos y consensos, la oposición firmaba un documento en el que rechazaban cualquier medida de restricción anulando cualquier diálogo. Hoy, antes de tocarle el portero eléctrico a Alberto, Larreta presentó un amparo. Así, es imposible lograr consensos. Quedó claro que es Mauricio Macri quien conduce a todos los dirigentes de la oposición.

-¿Por qué lo dice?

-Por el tuit con el que llamó a la rebelión a los intendentes de la provincia; a partir de eso, dos o tres intendentes salieron a acompañarlo. Pareciera que ningún intendente tiene libertad política, ni siquiera el de la Capital Federal.

-¿Coincide con que no hay halcones y palomas en la oposición?

-Totalmente. Si alguien consideraba que en el espacio de Cambiemos hay lugar para un sector más dialoguista, que lo descarte, el que conduce es Mauricio Macri.

-Los intendentes de la oposición del AMBA reclaman que el gobernador los convoque. ¿Lo van a hacer?

-Me resulta absurdo, porque el día 7 de abril de la semana pasada hubo un Zoom con todos los intendentes del AMBA donde el ministro (Daniel) Gollan y el viceministro Nicolás Kreplak explicaron el avance del virus, el agotamiento de las camas y luego el gobernador planteó las distintas estrategias. Allí no hubo una sola voz que se alzara.

-¿Considera que no tiene sentido convocarlos?

-Va a haber reuniones con los intendentes. Me sorprende que los intendentes Macri, Garro o Galli, que tienen el teléfono abierto de gobernador, le pidan una reunión con un tuit. No me parece muy institucional. Eso responde al tuit de Mauricio Macri.

-¿Cómo se retoma el diálogo y la coordinación?

-Vamos a seguir trabajando y coordinando con todos los municipios. Yo con el intendente Macri hablé hace dos o tres días, no hay ninguna cosa que haya entorpecido nada, pero esto es una cosa que se ve a primera vista: hay intención de golpear la campaña de vacunación.

-¿Cree que la relación será más compleja cuando avance el calendario electoral?

-Ya han comenzado la campaña.

-¿Qué esperan que pase en estos 15 días de restricciones y no presencialidad?

-Que todos cumplamos con las responsabilidades que tenemos. Que los actores de la actividad privada que se han visto afectados por estas decisiones hagan el esfuerzo máximo para cumplir; que los dirigentes políticos sean responsables. Pedimos responsabilidad. Tenemos un agotamiento de camas importante, hay que preocuparse por eso. Estas medidas no son simpáticas para muchos sectores, pero son necesarias para combatir el virus.