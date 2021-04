En Salta, Misiones y Jujuy, el virus que más preocupa es la polarización

Aunque la Casa Rosada busca que el calendario electoral nacional se aleje del invierno por razones sanitarias, hay tres provincias norteñas que ya le pusieron fecha a sus comicios locales en junio y julio. Se trata de Salta, Jujuy y Misiones, tres distritos cuyos gobernadores ya separaron los comicios locales de la contienda nacional para no quedar atrapados en la polarización que se avecina.

En las tres capitales provinciales repiten que ya hubo 60 elecciones en todo el mundo y que la dimensión que implica la movilización del acto eleccionario distrital es totalmente menor en comparación con el movimiento cotidiano de los grandes centros urbanos. En 2019 Misiones tuvo 907.000 personas habilitadas para votar, Salta contó con 1.027.000 habilitados para hacerlo y Jujuy con 547.500.

Según pudo saber este portal, el salteño Gustavo Sáenz, el jujeño Gerardo Morales y el misionero Oscar Herrera Ahuad no piensan cambiar de idea sobre la realización de los comicios locales. Inmunes a la preocupación que recorre a las autoridades del AMBA por el alza exponencial de contagios y las alertas por el posible colapso del sistema sanitario, en las provincias norteñas el virus más temido es que la polarizada agenda política nacional borre de un plumazo los acuerdos distritales, que en general suponen alianzas que no necesariamente copian el armado de coaliciones nacionales como el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. En cada uno de los casos, ante las consultas de Letra P, fuentes de esas administraciones confirmaron que los cronogramas electorales previstos siguen en pie y que no existen posibilidades de cambiarlos. Todo un incordio para la Casa Rosada, que ya pegó el grito en el cielo a principios de año, cuando Sáenz decidió primerear.

Luego le siguieron Herrera Ahuad y Morales, quienes le pusieron el gancho a los decretos para convocarlas y desdoblarlas de la nacional. Si prospera el plan del oficialismo para postergarlas, las PASO se concretarán el 12 de septiembre y las legislativas generales para el 14 de noviembre. En ese escenario, los tres comicios norteños aparecen como una incógnita epidemiológica y también una contradicción para los tres mandatarios que forman parte del grupo autodenominado del "Norte Grande", empeñado en suspender las primarias por razones económicas y sanitarias desde diciembre pasado.

A principios de año Sáenz firmó por decreto la convocatoria para que los salteños visiten las urnas el 4 de julio. La decisión cayó como una piedra en la Casa Rosada, pero el mandatario siguió adelante con su plan para elegir 60 convencionales constituyentes para reformar la constitución salteña y la renovación de 12 senadores, 30 diputados, 343 concejales para 60 municipios y la jefatura comunal de Aguaray, que lleva un año intervenida. La reforma que impulsa Sáenz en la Carta Magna busca acotar la posibilidad de reelección en todos los cargos y la fecha del comienzo del período de sesiones ordinarias de su legislativo bicameral.

El sucesor de Urtubey es un exaliado electoral de Juntos por el Cambio y su puente con el Frente de Todos depende de la buena relación que mantiene con el titular de la Cámara baja y líder del Frente Renovador, Sergio Massa. En Salta aseguran que no hay marcha atrás para la realización de unos comicios que serán realizados con sistema de boleta única electrónica, pero el FdT local comenzó una ofensiva para postergarlas. El dirigente y director del ENaCom Gonzalo Quilodrán le pidió a Sáenz que "teniendo en cuenta el aumento de casos positivos registrados tanto en el país como en Salta revea la fecha de elecciones provinciales". El pedido cuenta con el respaldo de concejales y legisladores locales, pero su impacto dependerá de la actitud que adopte la Casa Rosada: si cuestiona el mantenimiento de esas fechas a pesar de las preocupaciones sanitarias o si guarda silencio y se escuda en el respeto de las autonomías provinciales.

Tras el decreto de Sáenz su par misionero Herrera Ahuad le siguió los pasos. Estableció al 6 de junio como el día para elegir 20 diputados provinciales y a los integrantes de los Ejecutivos y Concejos Deliberantes locales. Un dirigente del Frente Renovador de la Concordia (FRC), que encabeza el exgobernador y titular de la Legislatura, Carlos Rovira, explicó a Letra P que decidieron continuar con la tradición misionera de mantener las elecciones locales por separado de los temas locales, porque "son discusiones políticas diferentes". "Si la hacemos junto con la de diputados, eso nos arrastra el voto de cualquier concejal y nosotros consideramos que son debates distintos y hay que ordenarlos como tal", retrató la fuente para defender la decisión de Rovira y Herrera Ahuad.

El radical Gerardo Morales fue el último en completar la serie de elecciones invernales en medio de la pandemia. Jujuy tendrá comicios el 27 de junio para renovar 24 de las 48 bancas que tiene la Cámara de Diputados local, además de la composición total de los Concejos Deliberantes. Ante las consultas de este portal, cerca del mandatario ratificaron la realización de los comicios con los recaudos sanitarios necesarios. Morales está empeñado en construir su precandidatura presidencial para 2023 y quiere que las elecciones de este año lo empoderen, aunque se desconoce cómo impactará su gestión de la pandemia en las urnas.

Es el mismo interrogante que admiten en Salta y Misiones pero las diferencias son notables: Sáenz busca despegarse sin éxito del legado de Urtubey y espera que la reforma constitucional le brinde oxígeno a una gestión que comenzó signada por la sistemática muerte de niñas y niños wichis por desnutrición en el norte provincial. En el caso misionero, el partido que preside Rovira apuesta a plebiscitar la gestión de Herrera Ahuad en un esquema institucional que abarca a 77 municipios y que por ahora no ha definido quién buscará la sucesión del actual gobernador para mantener la continuidad del FRC en el poder.

Por fuera del radar invernal hay otras dos elecciones desdobladas este año. Es el caso de Corrientes y Santiago del Estero, que eligen gobernador a partir de un calendario que cambió luego de las intervenciones federales realizadas en 2001 y 2004. En ambos casos podrían realizarse en octubre. Sin embargo, en la capital santiagueña no descartan pegarla a las nacionales.