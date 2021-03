Losardo: “La bicameral no va a sancionar jueces, eso no es constitucional”

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, aclaró que la comisión bicameral que impulsa el Gobierno para investigar a jueces y fiscales "no puede arrogarse atribuciones de otros poderes", por lo que "no va a poder sancionar jueces", ya que "no es constitucional".

"Lo que no puede arrogarse la Bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. No va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional", sostuvo la funcionaria nacional.

En declaraciones radiales, la integrante del Gabinete explicó que la comisión será nada más que un órgano "de asesoramiento" para "estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas, citar a audiencias públicas".

La titular de la cartera judicial también defendió el proyecto de reforma judicial que el Gobierno envió el año pasado al Congreso y que no fue sancionado en la Cámara de Diputados.

Losardo afirmó que esa iniciativa "es muy buena", tras explicar que el Poder Ejecutivo "pide que se trate". Y añadió: "El Presidente (Alberto Fernández) pide que se lo trate y se modifique o no, pero que se haga algo. Eso planteamos nosotros, porque hay un problema en el funcionamiento de la Justicia".

"¿Quién puede sostener que no hay un problema en la Justicia? Todos dicen que esto así no puede seguir", concluyó la ministra.