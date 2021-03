Las frases más destacadas del discurso de Larreta

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró las sesiones ordinarias en la Legislatura porteña de manera virtual, ya que permanece aislado después de volver de vacaciones de Brasil, con una fuerte defensa de la gestión en pandemia y pidió "terminar con la grieta".

"La política tiene que estar a la altura de este esfuerzo que se está haciendo. Tenemos que tender puentes más allá de cualquier discrepancia. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro deber. Este año que pasó busqué más que nunca dialogar y buscar acuerdos, porque la gente lo menos que quiere es vernos pelear. Nuestras diferencias no se pueden interponer en el camino a una ciudad y una Argentina mejores" dijo el alcalde porteño.

Asimismo, defendió el plan de vacunación en la Ciudad, destacó el rol del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, y renovó sus crítica a la quita de fondos coparticipables que aplicó el gobierno de Alberto Fernández.

A continuación, las frases más destacadas:

"El 2020 fue un año muy duro para todos por el coronavirus: para quienes perdieron su trabajo, cerraron su comercio o tuvieron que reinventarse, o para quienes sufrimos la falta del contacto con nuestra familia y amistades"

"Para mí, 2020 fue por lejos el año más duro de mi vida. Tuve la responsabilidad de enfrentar algo devastador, como la pandemia. Y desde lo personal fue un año de mucho dolor para mi familia"

"La grieta no mejora la educación, la grieta no da trabajo, la grieta no da salud, la grita no construye puentes ni abre comercios, ni mejora una plaza, la grieta no genera oportunidades de progreso. La grieta es un negocio de la política y no suma nada, sino que resta"

"Yo siempre busqué el diálogo y el consenso. Soy así como persona y en mi responsabilidad pública. La gente lo que menos quiere es vernos pelear. Yo siempre voy a estar para terminar con la grieta"

"Desde el primer día, la cooperación con el Gobierno nacional y el de la Provincia fue uno de los ejes centrales de la gestión de la pandemia"

"Quiero agradecer al personal de salud, al equipo del Ministerio y también a Fernán Quirós, que lideró la lucha contra el virus con un compromiso excepcional. Es admirable lo que todos ustedes están dando en un contexto de mucho trabajo, desgaste emocional e incertidumbre"

"La Organización Mundial de la Salud nos distinguió entre las 15 mejores respuestas sociosanitarias urbanas implementadas durante la pandemia por el trabajo realizado en los barrios populares"

"En la Ciudad, ya aplicamos 132.491 vacunas. Durante los últimos días, se difundieron falsas acusaciones sobre la vacunación en la Ciudad. Estamos llevando adelante un plan de vacunación serio y transparente"

“El 2020 nos dejó una enseñanza contundente: nadie se salva solo. Pudimos avanzar siempre poniendo sobre la mesa la verdad para que todos supiéramos dónde estábamos”

"En septiembre del año pasado, el Gobierno nacional decidió quitarle a la Ciudad de manera inconsulta parte de los recursos de coparticipación. Decidimos presentar una demanda en la Corte Suprema de Justicia"

"Ya dejé clara mi posición: tenemos que tomar las decisiones en base al diálogo y al consenso. Esa es mi convicción. Decidimos presentar una demanda en la Corte Suprema de Justicia para defender los recursos de los argentinos que viven y visitan la Ciudad"

"Durante los últimos días se difundieron falsas acusaciones sobre la vacunación en la Ciudad que atentan contra la confianza de la gente en la vacuna y contra la esperanza que representa la vacunación"