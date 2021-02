"Fernández debe recuperar al sector moderado que se quedó huérfano"

De cara a las elecciones legislativas, la politóloga Paola Zuban consideró que el presidente Alberto Fernández deberá "recuperar al sector moderado" del Frente de Todos, que quedó "huérfano" ante el avance del kirchnerismo en la gestión de gobierno, si quiere ganar en las urnas.

En diálogo con Letra P, la consultora analizó la posible suspensión de las primarias y opinó que sería "muy desprolijo" aprobar una reforma electoral en el mismo año de los comicios. "Las PASO surgieron como una herramienta para democratizar las elecciones internas de los partidos políticos, pero se utilizaron mal en los últimos años", afirmó.

No obstante, reconoció que las primarias no tienen "popularidad" en la opinión pública por culpa de los partidos políticos. "La ciudadanía ve a las PASO como una encuesta cara y cree que no es el momento de realizar una elección en medio de una pandemia", agregó.

-¿Cómo imagina que será este año electoral?

-El año electoral estará condicionado por tres factores: la posible suspensión de las PASO, la reactivación económica y el operativo de la vacunación. Son tres condicionantes fuertes. Fernández debe renovar el contrato electoral y recuperar al sector moderado que se quedó huérfano ante el avance del kirchnerismo.

-Según la última encuesta de su consultora, el Frente de Todos tiene una intención de votos del 34%. ¿Por qué el oficialismo perdió 14 puntos en comparación con las elecciones de 2019?

-Porque la gestión de Alberto Fernández sufrió un desgaste muy importante como consecuencia de la pandemia. La pérdida de la imagen positiva de Fernández también sufrió una caída muy significativa. El Gobierno cometió errores a lo largo del 2020, como el conflicto de Vicentin o el velatorio de Maradona, y eso se vio reflejado en las encuestas.

-¿Qué opina sobre la posible suspensión de las PASO?

-Las PASO surgieron como una herramienta para democratizar las elecciones internas de los partidos políticos, pero se utilizaron mal en los últimos años. Los partidos políticos vapulearon las PASO. Sería muy desprolijo aprobar una reforma electoral en el mismo año de la convocatoria a las urnas. Habrá que ver cómo el Congreso resuelve esa cuestión.

-¿Cómo impacta en la opinión pública la posible suspensión de las primarias?

-En la opinión pública, las PASO no gozan de popularidad porque la clase política no supo utilizarlas como corresponde. La ciudadanía ve a las PASO como una encuesta cara y cree que no es el momento de realizar una elección en medio de una pandemia.

-¿Por qué el Presidente delegó la negociación de la suspensión de las PASO en los gobernadores y en el Congreso?

-Esa negociación debió ser previa a plantearlo públicamente porque en el oficialismo hay diferentes posturas respecto al tema. En el Frente de Todos faltó consenso previo para plantear la suspensión de las PASO.

-¿A quién beneficia y a quién perjudica la eventual suspensión de las PASO?

-En las últimas elecciones, Juntos por el Cambio se benefició con las PASO porque logró aumentar su caudal electoral en las generales. Por lo tanto, la suspensión de esa instancia perjudicaría a ese espacio político. En cambio, al oficialismo le convendría que no hubiera primarias.

-¿El debate por las PASO puede afectar la relación entre el Presidente y su vice?

-Cristina sigue siendo una de las figuras con mayor peso político en el país. Plantear un enfrentamiento entre ellos no tendría sentido porque está en juego la gobernabilidad del Presidente. Sería muy temerario que no pudieran consensuar.

-¿Quién tendrá la lapicera en el oficialismo a la hora de armar las listas de candidatos y candidatas?

-La elección de candidatos será compartida entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

-¿Cómo cree que resolverá Juntos por el Cambio la elección de candidatos y candidatas?

-Habrá que ver cómo se resuelve la disputa por el liderazgo entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. En Juntos por el Cambio hay muchos caciques y pocos indios. El gran problema del expresidente es su alta imagen negativa y sus cuatro años de gestión. Por lo tanto, no lo imagino siendo protagonista como candidato en estas elecciones.