Posse: “El radicalismo fue entregado”

Ingresando en la recta final hacia las elecciones internas del radicalismo bonaerense, que se desarrollarán el 21 de marzo, el candidato por la oposición, el intendente de San Isidro Gustavo Posse, acentúa los dardos hacia la actual conducción que promueve a Maximiliano Abad. En recorrida por Baradero y San Antonio de Areco, Posse recalcó que, “después de 5 años de servilismo y de que el radicalismo sea entregado, volverá a ser protagonista en Juntos por el Cambio”.

Durante el encuentro con referentes de la Segunda sección electoral, el sanisidrense también llamó a la unidad: “Festejamos que después de muchos años pueda haber elecciones internas en las que el radicalismo de la provincia de Buenos Aires se exprese con independencia y sin injerencias de otros partidos”.

Por otro lado, ponderó que la Lista 14 de Protagonismo Radical, consiguió “amalgamar antiguos y nuevos movimientos”. En esa línea, destacó el apoyo del espacio de Evolución que encabeza Martín Lousteau y de históricos como Federico Storani y Juan Manuel Casella.

Posse cuestionó el papel que viene llevando adelante el oficialismo radical en la provincia de Buenos Aires: “Si nos votaron a nosotros no es para quedarse tranquilo, es para que la esperanza crezca en Argentina. Nosotros venimos luchando para que se termine la sumisión que se viene prolongando desde hace cinco años”.

En esa línea, el jefe comunal de San Isidro sostuvo: “Los dirigentes que condujeron al radicalismo bonaerense en los últimos cinco años siguen siendo personas honorables, pero no respiran, no dicen nada y el PRO los dirige. El radicalismo no está hecho para que los dirijan, está hecho para consensuar e ir para adelante”. Y puntualizó: “Hay que reconstruir el partido y no se debe dilapidar el poder del radicalismo bonaerense como se hizo en este último tiempo”.

En su recorrida por Baradero, Posse estuvo reunido con la candidata a Tesorera del Comité Provincia, Adriana Ginnóbili; el candidato local a secretario general, Gabriel Descalzo; también con Nora Focaracci, la candidata a delegada del Comité Nacional Adriana López; el referente del Comité local Germán Vettovalli y la dirigente de Arrecifes Griselda Petri.

Posteriormente Posse se trasladó a la ciudad de San Antonio de Areco en donde mantuvo un encuentro con dirigentes y militantes donde se destacó una fuerte presencia de jóvenes universitarios, de Franja Morada y rectores de universidades junto a los candidatos a vicepresidenta del Comité Provincia, Danya Tavela y a delegado del Comité Nacional, Pablo Domenichini; el presidente de la FUA, Bernardo “Oso” Weber; el presidente del Comité local, Yamil Barañuk; la dirigente de la Juventud Radical de Baradero, Julieta Cortarelo; Nahuel Filippini; y Nicolás Roldán.