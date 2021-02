La radio del año electoral

La radio porteña asiste al año electoral con una renovación de sus programaciones que apuesta, por un lado, a cosechar audiencia en las dietas políticas-ideológicas de sus públicos y, por otro lado, a mejorar los números de un año pandémico que afectó el encendido. Si bien 2020 terminó con niveles de encendido similares a los de 2019, durante el grueso del año los números fueron bajos. La pandemia y los cambios de hábitos por la cuarentena hicieron que las emisoras musicales perdieran buena parte de su audiencia, en tanto el principal pilar fueron las programaciones informativas habladas. La AM, sobre todo, mejoró sus números en relación a los años anteriores.

La AM

Con esta perspectiva, las radios habladas e informativas se refuerzan para cosechar oyentes entre los bandos más enfrentados de la política. Radio Rivadavia apuesta por una línea conservadora que dio sus frutos en 2020 y busca competir con Mitre: Feinmann, Viale, Etchecopar, Majul, González Oro, Castro y Hanglin. La Red sostiene su grilla “televisiva” con pequeñas modificaciones, mientras la AM del Grupo Clarín busca renovar sus tardes con la incorporación de Diego Leuco con programa propio.

Una de las grandes incógnitas del mercado de AM será la reubicación de Continental tras la compra por parte de Carlos Rosales, dueño de Garbarino y empresario cercano a Matías Lammens y Marcelo Tinelli. Si bien se sostienen Beto Casella y Fernando Bravo como columna vertebral, desde las 17 la emisora tendrá dos bloques extensos de programación deportiva –sin Mariano Closs- que competirá con La Red, líder en ese segmento. En la misma situación se encuentra CNN Radio, que pierde a una de sus figuras (Majul) y a su tira deportiva, pero se sostiene en su línea editorial opositora.

También podés leer De la resiliencia a la oportunidad, presente y futuro de la radio

Dentro de las emisoras progresistas-oficialistas se destaca la renovación de Radio Nacional con muchas mujeres en la conducción, un perfil más periodístico y transmisiones futbolísticas comandadas por Víctor Hugo Morales. Este último se mantiene como la figura principal de la AM 750, mientras Splendid, El Destape y Somos Radio buscarán aumentar su audiencia sin grandes cambios. Radio 10, por su parte, ya insertó a Coco Silly en los mediodías para reforzar una grilla que por las mañanas tiene a Sylvestre y Duggan.

Como puede verse, la radio AM confirma su estilo de programación que privilegia lo periodístico, lo informativo y lo político por sobre el entretenimiento y el show. Con muchos conductores que también tienen espacios en televisión, principalmente en señales de noticias, prevalece un perfil de audiencia adulto y una figura de conducción centralmente masculina. Las programaciones apuestan por posicionarse políticamente de manera clara en un año donde eso tendrá un gran peso para la audiencia, pero también para el mercado de anunciantes.

La FM

El principal cambio que se da en el mercado de las emisoras de frecuencia modulada es la salida de los principales conductores de Metro para conformar una nueva emisora: Urbana Play. Esta radio se escuchará en la FM 104.3 que Martín Kweller (dueño de la productora de televisión más grande del país, Kuarzo) le alquiló a Rosales, el nuevo dueño de Continental y Los40. Allí tendrán sus programas Andy Kusnetzoff, Matías Martin, María O’Donnell y Sebastián Wainraich. Luego de un año conflictivo, las figuras de los históricos ciclos de Metro decidieron salir de la emisora. Sus nuevos programas son bastante similares a los que hacían y buena parte de sus equipos decidió mudarse con ellos. Kusnetzoff sumó a Lizy Tagliani, pero perdió a Gabriel Schultz y Nicolás Cayetano. Martin incorporó a Clemente Cancela, pero perdió a Malena Guinzburg y al histórico Diego Ripoll.

En Metro las cosas tardaron en acomodarse y la programación se rearmó de a pedazos. Los excompañeros de Kusnetzoff tomaron la primera tarde, Jey Mammon el horario del regreso, Leo Montero un magazine en la segunda mañana e Ignacio Otero una primera mañana informativa. Esta programación deberá consolidarse a la sombra de los exconductores y la exconductora y de una marca histórica que, como en su momento sucedió con Rock and Pop, pesará sobre la audiencia.

Dentro de los relanzamientos se encuentran la histórica FM de Rivadavia (Uno 103.1), que confirmó una grilla de show y entretenimientos con Rodrigo Lussich y Julián Weich. En Pop, Roberto Pettinato ya ocupa el lugar de Coco Silly.

También podés leer Cablevisión: dispersión de tarifas y aumentos fuera de la ley

Las emisoras musicales sostienen sus ofertas y sus figuras: el segmento juvenil será un partido a jugar por Los40, Disney y Like, mientras el adulto será disputado por la exitosa Aspen, Rock and Pop, Blue, Mega, Vale y las musicales de Nacional (Rock, Folklórica y Clásica). La 100 mantiene una de las programaciones más exitosas de la radio argentina, mientras Radio Con Vos confirma, pese a que las mediciones no acompañan todo lo esperado, su apuesta por el periodismo. El mismo camino correrá FM One (103.7), del Grupo Indalo, que cambiará su orientación artística en pocos meses.

El mercado de FM es bastante más estable que el de la AM en sus programaciones. Es cada vez más notable la semejanza en los perfiles de la conducción entre las habladas de la FM y las informativas de la AM. Esto lleva a un envejecimiento más acelerado de las audiencias de la radiofonía producto de la falta de apuestas por programaciones destinadas y pensadas para oyentes sub-30. Vorterix, una de las emisoras que apostaba a ese segmento, desarmó su grilla y aún no se sabe a dónde apuntará en 2021. Podría haberse esperado que Metro apuntara a ese segmento en su renovación artística, pero no lo hizo.

En un año que seguirá afectado por el coronavirus y será sacudido por las elecciones de medio término, las programaciones de la radio porteña se polarizan, se renuevan y se despreocupan por los jóvenes, pero siguen con fuerza para marcar agenda y jugar un papel importante en el clima social, cultural y político.