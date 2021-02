“Es muy volátil la pertenencia política del intendente de Necochea”

Este martes, el gobernador Axel Kicillof mantendrá un nuevo encuentro con intendentes para evaluar la situación sanitaria y las acciones a tomar. Será en Necochea, donde oficiará de anfitrión Arturo Rojas, quien accedió a la intendencia vía Juntos por el Cambio pero abandonó ese frente apenas asumió para empezar a articular en un bloque de alcaldes de corte vecinalista y de afinado diálogo con la gestión bonaerense. Bajo ese cuadro, Rojas también se fue alejando del Partido Fe, el sello en el que estuvo encuadrado originariamente.

“Es muy volátil la pertenencia política del intendente”, define el titular del bloque de concejales del Frente de Todos (FdT) en la ciudad costera, Diego López Rodríguez, quien, en diálogo con Letra P, evitó hacer “predicciones” sobre el futuro político del jefe comunal, en medio de especulaciones sobre la posibilidad de que el diálogo fluido entre Rojas y el gobierno desemboque en algo más que articulaciones de gestión.

Al ubicar al intendente “muy lejos ideológicamente” del FdT, López Rodríguez prefiere centrarse en “la unidad de criterio que se logró con mucho diálogo” entre su espacio, el Frente Renovador y las agrupaciones alineadas al kirchnerismo, una confluencia que parecía muy lejana durante los años recientes del FR en el poder municipal. No obstante, las tensiones internas no se evaporaron entre todas las fuerzas del frente, algo que quedó en evidencia con el portazo que pegó días atrás la concejala pejotista Norma Alí: “Fue lamentable”, apunta. Más allá de esto, pide PASO para ordenar, llama a mostrar en 2021 a los y las posibles aspirantes a 2023 y subraya: “Depende de nosotros que no caigan a futuro candidatos en paracaídas”.

-¿Cómo se viene dando la articulación en Frente de Todos de Necochea?

-Trabajando desde el interbloque, principalmente, con la conjunción de dos espacios representativos: la bancada del FdT, integrada por cinco concejales, y dos más que responden a Unidad Ciudadana. Venimos trabajando muy bien, como si fuéramos un solo bloque. Después, hay una articulación con la CGT local y la CTA y conversaciones con movimientos sociales.

-¿Sorprendió el alejamiento de la concejala Ali?

-Teníamos algunas sospechas a partir del faltazo a una sesión muy importante como la del aumento de tasas. En una reunión donde estaban todos los concejales de nuestro espacio se le preguntó si iba a continuar y si tenía un acuerdo con otro espacio. Juró ante todos que no, que iba a continuar en el espacio. Días después rompió y conformó un unibloque que termina respondiendo a los criterios del intendente Rojas. Cayó muy mal, por irse cuando entró gracias al esfuerzo de los militantes del FdT y por habernos mentido en la cara. Fue muy lamentable.

-Alí representaba al PJ local dentro del interbloque del FdT. ¿Se ve resentida la articulación con el partido con esta desvinculación?

-Se está trabajando en recomponerla. Se habla. Hay que ver cómo se recupera esa articulación.

-¿Estar en el llano de la oposición genera dificultades a la hora de avanzar en un armado en unidad?

-Es un poco más complejo que cuando se tiene un intendente con peso propio. Lo ventajoso de todo esto es que se ha generado un diálogo real y no condicionado, en el sentido de que quienes estamos hoy unidos estábamos antes muy lejanos en cuanto a ciertos puntos. Hoy, venimos laburando en base al consenso y en ir hacia adelante juntos. Comprendemos lo que viene y lo que necesitamos hacer. Es más reconfortante saber que se puede lograr la unidad a partir del diálogo; eso es lo que rescato hoy de todo lo que pasa en Necochea.

-¿Esta elección es una oportunidad para construir la candidatura de 2023?

-Necesitamos empezar a mostrar candidatos de esta conjunción de espacios que integran el FdT y ya perfilándonos a 2023, independientemente de los acuerdos que pueda haber en la superestructura. Tenemos que empezar a establecer una estrategia, con personas que tengan ganas de llegar a la intendencia en 2023. Quienes ocupen lugares en la lista de 2021 tienen que apuntar a eso. Instalar un candidato en las condiciones en las que estamos es muy difícil, así que correspondería que empezáramos desde las legislativas.

-¿Qué análisis hace de este primer año de gestión de Rojas?

-Ha ordenado las cuentas con la ayuda de la Provincia como su principal pilar; de otra manera, le hubiese sido muy complejo. Después, se ha ocupado de tomar todas las medidas antipopulares habidas y por haber. Aumentó dos veces las tasas en casos que superan el 500%, en otros el 1.000%. Hizo el mayor aumento de tasas de la historia, en el peor momento de la historia. Eso da una pauta de las medidas que está tomando.

-El intendente muestra un diálogo de gestión fluido con Kicillof y en algunos rincones especulan con un acercamiento político. ¿Cómo ven estos movimientos en el FdT local?

-El intendente hasta hace muy poquito era de Juntos por el Cambio y se sacaba fotos con Macri y Vidal. Antes de asumir, se pasó a un espacio independiente, después se fue del Partido FE, que le allanó el camino hacia la intendencia, con lo cual es muy volátil su pertenencia política. Hacer predicciones, con los antecedentes que tiene, es como tirar un globo al cielo y adivinar para qué lado va a agarrar. Prefiero no hacer predicciones sino encaminarnos nosotros a generar una oposición fuerte que se convierta en una opción de gobierno valedera y que tengamos la suficiente relevancia en Necochea para que nadie tenga que estar mirando al costado a ver qué otros candidatos hay. Depende mucho de nosotros también que no caigan a futuro candidatos en paracaídas”.

-Teniendo en cuenta el análisis del primer año de Rojas, ¿es el perfil de un gobierno del FdT?

-Claramente no. Totalmente en la vereda opuesta. Está muy lejos de los principios del espacio. Por supuesto que cada gestión puede tener su traspié. Le tocó al Frente Renovador cuando fue gobierno. En el último tiempo estuvimos muy mal económicamente y no pudimos cumplir con el pago de salarios en tiempo y forma, pero jamás hubo este tipo de medidas contra toda la población y cuando presentamos un proyecto de eximición de tasas por un corto periodo de tiempo porque varios comercios no podían abrir fue vetado por el intendente cuando para la municipalidad representaba muy poco dinero. Estamos muy lejos ideológicamente.

-Sin PASO, ¿se complejizaría el escenario del FdT local a la hora de definir candidaturas?

-Sí. Que confluyan todos los espacios en una sola lista puede hacer que alguno quede afuera, no pueda competir y, si eso sucediera, quedarían muchos heridos. Las PASO serían un gran ordenador de un espacio tan grande y complejo como el Frente de Todos.