Ritondo, contra el FdT: “Creen que siguen teniendo mayoría"

El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, apuntó contra el Frente de Todos (FdT) por el rechazo que recibió el proyecto de Presupuesto 2022 y remarcó que aunque la oposición “quería ayudar”, el oficialismo “no dialogó” y “no construyó consensos”. “Creen que siguen teniendo una mayoría eterna”, aseguró.

Luego de la sesión en la Cámara baja que duró casi 24 horas y que finalizó con el rechazo, por 132 votos en contra y 121 a favor, del Presupuesto 2022, Ritondo afirmó que Juntos por el Cambio (JxC) “quería ayudar” para que el texto vuelva a ser modificado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero que luego de sentir “una agresión por parte del oficialismo” la alianza opositora decidió dejar de apoyar la iniciativa.

Asimismo, Ritondo remarcó que JxC no modificó su postura a la hora de votar ya que, explicó, desde el inicio de los debates definió dar cuórum y votar en contra del proyecto. “Nosotros no cambiamos nada. Dijimos el lunes que íbamos a dar quórum y votar negativamente”, declaró y agregó: “El Gobierno siguió adelante. No tenía los votos, no dialogó y no construyó consensos. Creen que siguen teniendo una mayoría eterna”.

Por último, el exministro de Seguridad de la administración bonaerense de María Eugenia Vidal se refirió a las negociaciones que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Primero tienen que acordar ellos (el oficialismo)”, declaró y completó: “Que Cristina Fernández de Kirchner diga si quiere o no el acuerdo, que Máximo Kirchner diga si quiere o no el acuerdo, porque todos los días nos enteramos de cosas distintas. Nosotros no vimos nada, es como el proyecto plurianual”.