Paritarias: gremios universitarios se anotaron un aumento de 50% en 2021

El Gobierno y los gremios docentes y no docentes universitarios acordaron este martes una serie de mejoras salariales por las cuales el aumento anual total del sector alcanzará al 50%, en una reunión de la que participaron el ministro de Educación, Jaime Perczyk, el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, y representantes de los sindicatos Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun.

"Tras la reunión, se resolvió incorporar al acuerdo paritario cerrado en mayo de 2021 para las y los docentes y no docentes universitarios el aumento salarial del 3%, que se aplicará sobre los salarios de marzo de 2021", explicaron en un comunicado del Ministerio.

También "se acordó una suma fija no bonificable y no remunerativa por el mes de diciembre de $2.500 para los docentes, que se suma al bono por conectividad de $2.000 y $3.000 para los no docentes" del sector.

También podés leer Las universidades van a la paritaria con la caja asegurada

"En la universidad argentina hay mucho por hacer, y nuestra política es organizar y gestionar una educación de calidad e igualitaria. Para nuestro Gobierno, el salario de las trabajadoras y los trabajadores es una prioridad", aseguró Perczyk, quien definió a este tipo de acuerdos como "una posibilidad de hacer una universidad mejor y de honrar la labor de las y los docentes y no docentes para recomponer el salario".

Por su parte, Alpa aseguró que "esta revisión paritaria da cuenta de la preocupación por recomponer los salarios".

El Ministerio de Educación recordó que en septiembre había acordado un aumento salarial del 12% dividido en tres partes. Asimismo, en mayo se acordó 8% retroactivo a abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero. "Con esta nueva firma, el salario docente y no docente universitario se elevará un 50% cumpliendo con el compromiso del presidente Alberto Fernández de ganarle a la inflación, que está proyectada en un 45%", indicaron en el texto oficial.