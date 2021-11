Manes se mete en la grieta y acusa al Gobierno de hacer “clientelismo”

Luego de encabezar el acto del radicalismo en Ferro, Manes enfocó sus últimos días de campaña en la sección del interior bonaerense donde la UCR no ganó la interna de Juntos, pero en la que posa fuertes expectativas de engrosar su cosecha de bancas: la Segunda. El norte bonaerense, donde la prédica amarilla abriga un fuerte reservorio de votantes en bastiones como Pergamino y San Nicolás, el neurólogo ajustó su mensaje a la sintonía PRO, se metió en la lógica de la grieta y disparó contra el oficialismo.

“Hay mucho clientelismo del lado del Gobierno, pero la gente no vende su dignidad por una bicicleta”, arremetió este martes durante una recorrida en su ciudad de crianza, Salto. Bajo esa tesitura, el neurólogo machacó contra el abordaje que la administración del Frente de Todos (FdT) hizo de la crisis por coronavirus: “Somos un país empobrecido, venimos de décadas de involución y se sumó una pandemia mal manejada que ocasionó un cóctel explosivo”

En línea con el lema convocante contra el Gobierno que más utiliza el frente opositor en este segundo tramo de la campaña, Manes aseguró que la sociedad se manifestó en las PASO diciendo “basta”.

“Los problemas económicos en la Argentina son estructurales y no se pueden solucionar con parches”, ahondó para refutar las políticas recientemente anunciadas por la gestión de Alberto Fernández: “Los problemas económicos en la Argentina son estructurales y no se pueden solucionar con parches. Hay tres que son fundamentales. En primer lugar, la falta de productividad: no podemos darle bienestar a 45 millones con la matriz productiva que tenemos. En segundo lugar, la falta de confianza: no creemos en nuestro país, los de afuera no creen en nosotros y sin confianza no hay economía. Por último, las políticas son pendulares: cada gobierno viene y reinventa la rueda. Yo quiero que nos pongamos de acuerdo en una política de Estado que saque a la Argentina de la tendencia decadente crónica”.

En cuanto a la agenda legislativa del año próximo, Manes planteó la necesidad de una Ley de Emergencia Laboral, porque –sostuvo– “la gente no quiere planes, quiere trabajo y una Ley Impositiva que sea progresiva, más simple y más justa. Le tenemos que sacar el freno de mano que muchas veces le pone el Estado a los argentinos”.

La Segunda es una sección donde el radicalismo tiene expectativas de incrementar en dos los escaños partidarios obtenidos en 2017. Ante eso, en el entorno del neurólogo habían detallado a Letra P que el norte bonaerense sería uno de los puntos del interior donde el neurólogo pondría énfasis, más aún que se trata de la jurisdicción donde se emplaza su distrito de base. Es así que el último sábado Manes estuvo con recorridas en Arrecifes –donde gobierna el radical Javier Olaeta- y Pergamino –donde administra el macrista Javier Martínez.

El lunes, en tanto, estuvieron en la sección otras dos figuras del armado de Dar el Paso: Margarita Stolbizer y Emilio Monzo, quienes desembarcaron en Pergamino y San Nicolás.

Este martes, además de Salto, Manes completó la jornada con un desembarco por la tarde en San Nicolás. En estas actividades, acompañaron al neurólogo Viviana Dirolli, candidata a diputada provincial, Claudio Rossi, intendente de Rojas y candidato a legislador provincial, entre otros.