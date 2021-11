En octubre, una familia tipo necesitó más 72 mil pesos para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que una familia de cuatro integrantes necesitó en octubre un ingreso mensual de $72.365 para no ser considerada pobre. La cifra se desprende del costo de la Canasta Básica Total (CBT), que en ese mes tuvo una suba del 2,7 %.

De acuerdo con el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el mismo grupo familiar necesitó $30.925 para no ser considerado indigente, que en la misma comparación aumentó un 2,7%.

Tanto la suba mensual de la CBT, que define el nivel de pobreza, y la de la CBA, que marca el nivel de indigencia, aumentaron en el décimo mes del año por debajo de la inflación de ese período, que fue del 3,5%.

En la comparación interanual, la CBT registra un aumento del 45,0%, mientras que la CBA crece desde octubre del año anterior, un 49,3%.

Ambas canasta aumentaron su costo por debajo del alza de los precios minoristas en los últimos doce meses, que se ubicó en el 52,1%, según el Índice de precios al Consumidor (IPC).

Desde diciembre pasado, el aumento de la CBT es del 45%, y supera por cuatro puntos porcentuales el alza de precios minoristas en el mismo período del 41,8%.

En cambio, la canasta alimentaria aumentó un 33,5% en los primeros diez meses del año, y se encuentra siete puntos porcentuales debajo de la evolución de la inflación en ese período.

Según las cifras oficiales, una familia de cinco integrantes requirió un ingreso de $76.112 para no encontrarse en situación de pobreza, y para un grupo familiar de tres miembros, los ingresos debieron llegar en octubre a $57.611. En el caso de un adulto mayor, el valor de los ingresos mensuales en octubre para no ser pobre debió ser de $23.419 y para no caer en la indigencia de $10.008.