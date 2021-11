Vidal: “Este voto es de ustedes, no les vamos a fallar”

De la mano de la primera candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la alianza Juntos por el Cambio (JxC) celebró su victoria porteña, con el 46,9% de los votos, en un acto donde remarcó la unidad y la intención de decirle "basta” al oficialista Frente de Todos en el Poder Legislativo a partir del próximo 10 de diciembre. “Este voto es de ustedes, no les vamos a fallar”, dijo la exgobernadora.

También podés leer Ganó Vidal: retuvo los votos porteños de JxC y Milei creció pero quedó tercero

Desde el búnker ubicado en Costa Salguero, Vidal fue la primera oradora al asegurar que “millones de argentinos dijeron 'basta'” y le “enviaron un mensaje claro al Gobierno, que ojalá escuche de verdad”, porque los habitantes “la están pasando mal y necesitan que defina un rumbo, un camino y respuestas concretas”. “Ojalá estén a la altura de lo que la sociedad les dijo, pero si no escuchan, no pueden, no saben o no quieren escuchar; nosotros sí, nosotros vamos a estar acá los próximos dos años”, declaró.

El segundo y último orador fue Rodríguez Larreta, estratega de la campaña en el AMBA, quien afirmó que “no es una noche de festejo porque el país no está para eso”, pero “sí es una noche de esperanza”. “Este resultado es de ustedes, no es nuestro. Hoy dimos un paso enorme en consolidar la transformación que venimos llevando a cabo en la ciudad”, agregó.

Al escenario también se subieron la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el senador Martín Lousteau; el segundo candidato a diputado nacional, Martín Tetaz; y el expresidente Mauricio Macri, quien fue una de las figuras más aplaudidas por el público. De todas maneras, no tomaron la palabra y solo se dedicaron a arengar al público.