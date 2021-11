Fernández: "Les pido que nos ayuden a construir la Argentina que merecemos"

El presidente Alberto Fernández aseguró ante la militancia oficialista en el cierre de campaña bonaerense que "quien resuelve el problema de la deuda en cinco minutos es porque dijo que sí a todo lo que dijo el Fondo" Monetario Internacional, colocó a la unidad de la coalición gobernante en primer lugar para sostener un sendero de crecimiento y le pidió a la militancia que ayude al Gobierno a "construir el sueño de vivir en la Argentina que merecemos".

En alusión a los dichos del expresidente Mauricio Macri, quien había afirmado que resolvería el acuerdo con el FMI por la deuda externa "en cinco minutos", el mandatario sostuvo que el Gobierno se tomó "mucho tiempo" para arreglar la deuda con los acreedores privados, pero "cuando terminó, se había ahorrado 37 mil millones de dólares".

"Quien resuelve el problema en cinco minutos es porque dijo que sí a todo lo que dijo el Fondo. Me voy a tomar el tiempo que sea necesario para lograr el mejor acuerdo. La razón se las doy a ustedes y no al FMI", añadió.

"Estamos muy contentos de verte bien, Cristina, gracias por acompañarnos", dijo Fernández antes de iniciar su discurso mirando a su vice. "Pasaron dos años desde que Cristina propuso la fórmula. Estábamos acá, llenos de ánimo, pensando que podíamos iniciar un cambio que se necesitaba", añadió, para luego evocar que la pandemia complicó los planes oficiales. "Elegimos cuidar a cada argentino y argentina y fuimos transitando ese tiempo, fuimos de los primeros en vacunar y somos de los países con porcentajes más altos de vacunados", dijo.

“En septiembre, en las PASO, cuando supimos que muchos no nos habían acompañado, salí a recorrer y fui escuchando”, continuó el Presidente y, tras rescatar que "estamos viviendo en una Argentina que está creciendo", aseguró que la unidad de la coalición de gobierno es condición fundamental para sostener esa senda. "La primera condición es no olvidarnos de estar unidos. Lo primero es la unidad de nuestro espacio. Vamos a seguir trabajando en esa unidad y tratar de dar pasos firmes para que ese crecimiento llegue a cada argentina y argentino. No basta que el PBI crezca si la vida de los argentinos no mejora"..

Por último, cerró con un pedido de acompañamiento para las elecciones del domingo. "Les pido que nos ayuden a seguir, que nos ayuden a construir el sueño de vivir en la Argentina que merecemos".

Previamente, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, arengó a la militancia del oficialismo para "llenar las urnas de votos para el Frente de Todos" en las elecciones legislativas del próximo domingo durante el acto de cierre de campaña del peronismo en Merlo.

"Quedan unos días. Tenemos que explicar, tenemos que convencer y tenemos que llenar las urnas de votos para el Frente de Todos", exclamó Kicillof en el cierre de un encendido discurso ante la militancia en el Parque Néstor Kirchner.

A su turno, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, replicó la consigna #Basta que enarboló en campaña Juntos por el Cambio (JxC) y llamó a decirle "basta a los gobiernos que usan la deuda para pagarle a los bancos, a aquellos que no dudan en hipotecar el futuro de los argentinos", durante el acto de cierre de campaña del Frente de Todos.

"Digámosle basta a los gobiernos que usan la deuda para pagarle a los bancos, a aquellos que no dudan en hipotecar el futuro de los argentinos. Creo que el domingo van a volver a consolidarnos como la primera minoría, van a ir a votar por el futuro y en contra del pasado. Creo que nos van a dar la oportunidad de tener un presidente que pueda gobernar sin pandemia", señaló el líder del Frente Renovador.

"Sabemos que el segundo derrumbe que fue la pandemia nos puso en otra tarea, la de tener que evitar dolor, muerte, cadáveres apilados, o la pelea entre hermanos por un respirador... Recuperamos la caída que provocó la pandemia pero nos falta recuperarnos del derrumbe y el fracaso que generó el gobierno de Mauricio Macri", insistió Massa.

En línea con el mensaje proselitista de la campaña oficialista, Massa le pidió a la militancia que hasta el domingo vaya "con la mano extendida y con humildad y les digan a a quienes hoy tiene dudas de acompañarnos porque cree que estamos en deuda, que les digan que sí, pero que somos los únicos capaces de pagar esa deuda con el trabajo y el crecimiento. Les pido que digamos basta a la especulación financiera para decirle sí a la Argentina del trabajo".

Antes, la primera candidata de la lista bonaerense del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, afirmó que el oficialismo es la fuerza política que "va a poner al país de pie", al hablar en el acto de cierre de campaña del oficialismo.

"Creemos en la capacidad productiva de la provincia. Es este Frente el que va a poner al país de pie. Es importante saber que estamos dejando el tiempo atrás. No hacemos política con la muerte y el dolor de nuestro pueblo. En tiempos electorales, todas y todos podemos decir lo mismo. Defender la educación pública suena lindo. Tenemos argumentos para decirlo", sostuvo la dirigente platense.

Ante la militancia, Tolosa Paz reclamó que "nunca más venga una gobernadora que diga que los pibes no llegan a las universidades. Somos parte de un proyecto que puede mirar a la cara a los trabajadores. El salario no es un costo. En esta etapa tenemos que tener la única certeza que tiene el pueblo argentino y que es que vamos a defender el interés del pueblo de la provincia".

Previamente, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, llamó a la militancia del Frente de Todos a "estar más unidos que nunca" en la apertura del acto de clausura de la campaña del oficialismo bonaerense.

"El peronismo tiene que volver a Perón y a Eva, a Néstor y a Cristina", bramó el jefe comunal y anfitrión del mitin en el que miles de militantes copan el Parque Municipal Néstor Kirchner de la localidad de Merlo, en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos (FdT) en la provincia de Buenos Aires, donde se congrega toda la dirigencia del principal distrito electoral del país.

En el evento, antesala del partido por los puntos que el domingo jugará el oficialismo derrotado en septiembre, se prevén cuatro oradores, con el cierre a cargo del presidente Alberto Fernández y la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que arrancó aplausos y cánticos por su reaparición luego de la intervención quirúrgica a la que se sometió la semana pasada.

"El peronismo no sabe conjugar el verbo especular. Les pido que volvamos a encontrarnos. Este domingo tenemos un desafío, tenemos el honor de ir a las urnas. Regalémonos el triunfo", lanzó Menéndez para luego presentar al gobernador Axel Kicillof, al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al mandatario, a CFK y a la primera candidata de la lista oficialista, Victoria Tolosa Paz.