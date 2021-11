El Gobierno analiza cobrarles Ganancias a los gigantes tecnológicos

El Gobierno busca impulsar una ley para comenzar a cobrarles el impuesto a las Ganancias a las grandes empresas tecnológicas que operan en el país sin presencia jurídica, por lo que no pagan tributos, luego del apoyo del G20 para aplicar este tipo de medidas en el resto del mundo y comenzaría a aplicarse a partir de 2023.

Según informó Infobae al citar a fuentes gubernamentales, la administración nacional busca hacer propia una resolución de la última cumbre del G20 -que retomó las discusiones nacidas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)-, de la que participó el propio presidente Alberto Fernández, donde instó, por un lado, a aplicar un impuesto mínimo global de al menos el 15% sobre las grandes multinacionales que operan a nivel mundial. Por el otro, promovió el cobro de impuestos sobre estas mismas compañías en aquellos países donde operan, pero no pagan gravámenes al no tener presencia jurídica. De esta manera, lo que se busca es, primero, generar un impuesto global para evitar la evasión de impuestos y el ocultamiento de las ganancias en paraísos fiscales; y, segundo, cobrar aranceles tanto en aquellos países donde existe un arraigo legal corporativo como en los que no para evitar, también, la evasión.

“La Argentina ahora puede grabar con el impuesto a las Ganancias a las empresas multinacionales de la economía digital con actividad en el país pero sin presencia física, esa es la diferencia más sustancial del acuerdo. Hasta ahora se cobraba solo IVA para una empresa como Netflix, pero no son Ganancias, que es un impuesto más complejo, porque habrá que ver cómo calcular el beneficio y atribuirlo a ese mercado en particular”, explicó una alta fuente oficial citada por el medio.

Entre los detalles que se empiezan a mencionar aparece el hecho de que el Gobierno buscaría aplicar las actuales alícuotas de Ganancias, que parten del 25% y llegan hasta el 35%, al tener en cuenta que la normativa global solo menciona el posible piso del impuesto y no el techo. Sobre las grandes compañías tecnológicas, como Google, Amazon, Facebook y Apple (conocidas como GAFA), caería el nivel más alto al tener en cuenta su nivel de liquidez y volumen financiero.