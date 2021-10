Viaje de egreso gratuito: fuego opositor sobre Kicillof y apoyo de la Nación

El programa de viajes de egreso gratuitos para 220 mil estudiantes del último año del secundario que anunció el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cosechó críticas a coro por parte del arco opositor enrolado en Juntos, que tildó la medida de “electoralista”. Ante la batería de dardos opositores, el Gobierno nacional salió a bancar la propuesta, con el ministro de Educación, Jaime Perczyk como vocero. También este sábado, el mandatario provincial respondió a las críticas.

“Es indignante. Es una política electoralista e indigna para el conjunto de ciudadanos del país que un gobernador haga esto antes de una elección”, machacó la titular del PRO, Patricia Bullrich, en declaraciones a radio Mitre, donde ahondó: “Es una decisión demagógica e inconducente, de mal uso de los dineros públicos. Es algo inexplicable”.

La ministra de Seguridad de la era Macri observó que lo más adecuado hubiese sido “otorgar créditos para financiar los viajes” y condenó: “La cultura del regalo es algo que no va”. Ante eso, advirtió que la medida “va a generar una enorme rebelión” y marcó: “Esto es lo que se rompió el 12 de septiembre. El país de la dádiva, el dinero fácil, en lugar de la cultura del esfuerzo. Que haya escuelas sin clases y regalan viajes es contrario a la Argentina que queremos”.

El repertorio condenatorio opositor sumó voces como las del exsecretario de Salud Adolfo Rubistein, que tuiteó: "No Kicillof. No subestimes a los jóvenes con populismo explícito. El voto de ellos no se compra con viajes de egresados gratis con 'platita' de la máquina de hacer billetes. Su voto se gana con educación, trabajo, oportunidades y futuro". En la misma línea, fueron legisladores bonaerenses como Diego Rovella, Juan Pablo Allan y Daniel Lipovetzky.

Ante ese cuadro, Perczyk descartó que se trate de una medida en busca de sumar votos de cara a las legislativas de noviembre y remarcó que es una estrategia política válida. “Los verbos son acciones, pensamientos y sentimientos, esto es una definición escolar. Si cambiamos los verbos, cambiamos lo que hacemos. Por eso, el verbo no es regalar, es garantizar algo que tienen algunos y que los demás no tienen”, expresó en declaraciones a CNN Radio este sábado.

Al marcar las desigualdades desplegadas sobre el terreno bonaerense, enfatizó: “No se está regalando, es la posibilidad de tener una experiencia de finalización de escuela, que no es el viaje de egresados que tuve”. “Hay que ver por qué se financia eso. Otros financiaron otras cosas. Estos dos años fueron tremendos para los chicos. Bueno, esto es cómo terminan su experiencia escolar chicos a los que les fue muy difícil, como a toda la sociedad”.

La reacción de Kicillof

Al cruce del coro de críticas opositoras, Kicillof defendió la medida este sábado en diálogo con el programa Toma y Daca (AM 750). "La idea de los viajes de egresados es fomentar el trabajo. Los que vayan de viaje van a gastar ese dinero en sectores de la provincia que estuvieron afectados. Mueve la economía de los pueblos", recalcó y añadió: "Escuché algunas objeciones. Nosotros preferimos que la reactivación del sector sea dando trabajo más que un subsidio directo. Va directo a las empresas de transporte, de hotelerías, de servicios".

« "Se preocupan por viajes egresados los mismos que no se preocupaban por paraísos fiscales". »

"Estamos en campaña electoral y nos preguntan cómo vamos a salir de este lío, pero poco les preguntan a (Horacio Rodríguez) Larreta, a (María Eugenia) Vidal, a (Diego) Santilli cómo fue que nos metieron", apuntó el gobernador para retrucar: "Se preocupan por viajes egresados los mismos que no se preocupaban por paraísos fiscales".

El programa de viajes de egreso gratuitos anunciado recientemente por el mandatario bonaerense prevé que las agencias turísticas ofrezcan distintos paquetes completos de hasta $30 mil por cada estudiante, con alojamientos, traslados, comida y seguros, a destinos bonaerenses como playas, lagunas, sierras y lagos por hasta cuatro días, que podrán ser elegidos libremente por cada curso, que sobre esa base podrá contratar servicios adicionales.