Militancia con reclamos: cómo juega la pata gremial en la campaña de Todos

El aporte de la pata gremial en el territorio asoma como uno de los pilares de la campaña del Frente de Todos (FdT) en la provincia de Buenos Aires, reseteada tras la derrota en las PASO. Entidades gremiales y regionales cegetistas que ya venía interactuando con armados locales del oficialismo en diversos puntos de la provincia exhiben mayor volumen de actividades, como recorridas fabriles, donde postulan como eje discursivo que, en las urnas, se ponen en juego “dos modelos de país”, planteando que varias propuestas de Juntos entrañan objetivos que “atentan” contra derechos laborales conquistados. En contraposición, se enfocan en la generación de puestos de trabajo con clave para la reactivación.

Pero también están quienes se vieron desplazados de las listas y advierten que, con esa exclusión, el FdT perdió en septiembre el trabajo militante que el movimiento obrero tiene aceitado para repartir boletas, contar votos y militar en los barrios un trabajo social estructurado. Como sea, destacan que no es tarde para acercar posiciones.

Entre quienes aceleran las acciones como parte del engranaje de la maquinaria frentista, están quienes reclaman la normalización de algunas CGT regionales. Eso se avizora en Olavarría, donde 18 gremios que confluyen en la Casa del Trabajador se reunieron días atrás para expresar su rechazo a proyectos presentados por legisladores de Juntos en el Congreso que “intentan eliminar las indemnizaciones por despido y realizar la reforma laboral”.

“Lo más preocupante es que nuestros afiliados son los que votan eso”, observó en diálogo con Letra P el titular de la seccional olavarriense de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Alejandro Santillán. Analizó que, como gremios, tienen que participar de forma “más visible” para mostrar a sus pares qué propuesta “mantendrá conquistas conseguidas con sangre de nuestros abuelos y padres”. Ante eso, planteó: “No podemos hacernos los distraídos y votar gente que hoy viene por las indemnizaciones y mañana viene por las vacaciones y la ropa. Ahí es donde los gremialistas nos tenemos que poner a trabajar fuerte”.

Al resaltar que la cementera local Loma Negra batió récord despachos por encima de 2018, Santillán recordó los ATP recibidos y enfatizó: “Con la pandemia no perdimos un puesto de trabajo”. Al advertir que ese aporte estatal no fue reconocido, estimó: “Los dirigentes sindicales tenemos parte de la culpa del resultado de esta elección y tenemos que poner todo para concientizar a nuestros compañeros”.

En cuanto a la interacción gremial dentro del FdT, Santillán también habló de “un mea culpa”, al marcar que, en tiempos de macrismo en el poder, no participaron a pesar de haber sido convocados. “Estábamos equivocados, hay que participar, transmitir la voz de nuestros compañeros”, planteó para añadir que “el FdT siempre tuvo las puertas abiertas”. Destacó aquí al diputado camporista César Valicenti y al subsecretario de Minería provincial y último candidato a intendente de Olavarría, Federico Aguilera. Planteando dejar vanidades dirigenciales a un lado, el titular de AOMA consignó que, para el 17 de octubre, buscarán enviar un mensaje de unidad, con la idea de reactivar la CGT regional.

Esa misma perspectiva se presenta por estos días en Luján y General Rodríguez, donde se realizó un plenario para la normalización de la regional cegetista. Allí, uno de los gremios que pisa fuerte es Atilra (Lecheros), que recientemente organizó una reunión entre el intendente rodriguense, Mauro García, y trabajadores de Mastellone Hnos. (La Serenísima) para debatir “lo que está en juego en las próximas elecciones”, según planteó el titular de la seccional local de Atilra Heber Ríos, dirigente alineado a la Corriente Federal.

Tanto Atilra como otras seccionales gremiales vienen siendo parte de la estructura del FdT local, con dirigentes en el Concejo y en la lista legislativa de este año. “Hay una apertura por parte del intendente respecto de los sindicatos”, destacaron a Letra P dirigentes gremiales del distrito, quienes destacaron que, hacia noviembre, conformaron una mesa de acción para recorrer las distintas empresas emplazadas en la región para hablar con el personal.

“Es para escucharlos. El resultado de las elecciones es un llamado de atención, de descontento. Entonces, la intención es ir y escuchar qué es lo que tienen para decir. En base a escuchar, intentaremos dar una respuesta y las explicaciones sobre las cuestiones que no se pudieron avanzar. Y cuáles son las expectativas para los próximos dos años”, enfatizó un dirigente sindical a este medio sobre esa tarea que, además, se replicará “casa por casa”. La réplica frente a críticas se enfocará en el sostenimiento del sistema sanitario y fuentes laborales durante la pandemia, además de subrayar mirando al pasado M: “Lo peor que nos puede pasar es retroceder”.

En otros puntos también se dieron reuniones entre regionales de la CGT e intendentes, tal como sucedió en Villa Gesell con delegados locales y el jefe comunal Gustavo Barrera. En Mar del Plata, en tanto, también es activa la agenda de la regional cegetista local que lidera Miguel Guglielmotti, candidato a concejal del FdT en esa ciudad. Con la generación de fuentes de trabajo como motor de la reactivación, en la CGT marplatense presentaron un programa de empleo, a la vez que, en conjunto con las CTA (que también articulan en el FdT local), conformaron una mesa sindical de formación.

Planteos internos

Más allá de fijar mantener los pies en el plato del FdT, en algunas regiones hay tensiones no disipadas camino a las generales. En Bahía Blanca, la CGT local (donde confluyen 68 entidades) no interactúa en la lista del FdT. Según detallaron voces sindicales bahienses a Letra P, antes del cierre de listas flotó la posibilidad de un lugar para Roberto Arcángel, representante de Camioneros que lidera la regional cegetista con Miguel Aolita (Empleados de Comercio). Pero finalmente hubo una negativa y quien sí fue anotado fue el líder de un gremio no integrado a la CGT local, Miguel Agüero (Municipales). Ante eso, el esquema cegetista apostó por la lista que inscribió para la interna el secretario General del gremio de AFIP, Sebastián Más, la cual no llegó a septiembre al ser desactivada por la Junta Electoral frentista.

Eso no cayó bien: “El movimiento obrero es la columna vertebral del Justicialismo, no puede haber un miembro de la CGT en la lista local”, machacaron. Post derrota en las PASO, hay voces del PJ local que deslizan intenciones de armadores locales del FdT de buscar una reunión con la CGT, donde muestran apertura al diálogo, pero recalcan que el movimiento para limar asperezas no tiene que venir de la central y que aún no hubo llamado alguno.

Por otro lado, en Necochea, gremios nucleados en la CGT realizaron días atrás un plenario donde, además de recordar el “desastre” de las políticas de Macri y el “rechazo y repudio a toda reforma laboral” propuesta por Juntos, también se opusieron “a ser marginados de la toma de decisiones claves en el distrito que puedan afectar a los y las trabajadoras”.

En un documento, peticionaron al gobernador Axel Kicillof ser considerados a la hora de proponer al delegado regional ante el Ministerio de Trabajo. Consignan que ese cargo permanece acéfalo a raíz de una puja intestina entre espacios del FdT que buscan gravitar en esa designación. En los gremios reunidos en dicho plenario, piensan en una dirigente de extracción sindical o un abogado laboralista para ese lugar.

Pero, más allá de ese foco de tensión en particular, en la CGT Necochea advierten que no participan del armado local de Todos, por lo que, a futuro, bregan por una participación sindical más corpórea: “Si hablamos de una propuesta electoral basada en la producción, el trabajo y la reactivación económica, en ese esquema tienen que estar los gremios”, remarcaron a Letra P en la CGT local que lidera Demian Ledesma (La Bancaria).