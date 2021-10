“El plan platita no está funcionando, no van a poder comprar los votos”

En el territorio dominado hace 26 años por Alberto Descalzo, el triunfo se lo quedó el presidente del PRO distrital, Gastón di Castelnuovo, último candidato a intendente de Cambiemos, quien sacó un amplio margen sobre sus adversarios internos. En conversación con Letra P, el dirigente consideró que el Plan Remontar del gobierno no podrá revertir los resultados: “La gente está molesta por algo más que la economía y la crítica al gobierno es muy amplia”, afirmó. Ituzaingó integra el grupo de distritos en los que el partido amarillo vaticina un triunfo el 14-N. El dirigente sostuvo que no cambiarán la estrategia y consideró que los resultados “por lógica debería resolver” las candidaturas locales para 2023.

-¿Por qué no llegaron a un acuerdo para evitar la interna?

-Cuando la dirigencia nacional y provincial sigue dando lugar a referentes territoriales y estos no se ponen de acuerdo, la única manera de resolverlo es con una interna. Esperamos que haya quedado resuelto porque la diferencia en la interna fue muy grande y hubiese sido más grande sin la tracción de la boleta nacional. Lo mismo que la radical, que sacó 700 votos menos que Facundo Manes. Sacamos el doble de votos que cada una de las listas por separado.

-¿Lo sorprendió el resultado?

-Veíamos que estábamos cada vez mejor. Nos esperanza como espacio político que el reclamo no solo es económico, el principal es la inseguridad.

-¿Cuál es su estrategia para consolidar el triunfo de las PASO en las generales?

-No tenemos un cambio de estrategia en función de los votos. No soy un extraterrestre de la política que anda con chofer y viaja en helicóptero de un lado a otro. Tengo contacto con la realidad, vivo en Ituzaingó y trabajo acá. La mayoría vota a quien cree que le puede resolver los problemas y son problemas que comparto.

-¿Cómo quedó el vínculo con los adversarios internos?

-Está todo bastante alineado. Estoy teniendo reuniones semanales con Gabriel Pozzuto y con Myriam Ciorciano.

También podés leer Santilli no deja a nadie afuera de un sprint final maratónico

-¿Este triunfo resuelve las candidaturas del 2023?

-Por lógica debería resolverlo y vamos a trabajar para eso.

-¿Sigue interesado en ser candidato a intendente?

-Sí, por supuesto.

-Con el despliegue que ha hecho el oficialismo para remontar la elección, ¿cuál es principal obstáculo para consolidar el triunfo?

-La gente no solo está molesta por la economía; la crítica al gobierno es muy amplia. Eso es difícil de torcer. El plan platita no está funcionando, no van a poder comprar los votos con eso. Veo que han salido a hacer asfalto, cloacas, agua y está bien porque hace falta.

También podés leer Las aspiraciones personales atentan contra JxC en bastión peronista

-¿Les preocupa el respaldo a Avanza Libertad?

-Por un lado, me preocupa la gente que habla sin ningún tipo de responsabilidad. No es gente confiable. No estoy seguro de que si llegan al congreso se preocupen y velen por lo que es mejor para los argentinos.

-¿Qué respaldo ha tenido de los candidatos nacionales, provinciales?

-Ya vino Diego Santilli, vino Horacio Rodríguez Larreta, vino Cristian Ritondo. El intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, y va a venir a hablar con vecinos.