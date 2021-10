Larreta le respondió a Tolosa Paz: “Siempre la culpa la tiene el otro”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue el primer dirigente de Juntos por el Cambio en responderle a la candidata del Frente de Todos a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien había acusado a la oposición de preparar un “golpe blando”. En este sentido, aseguró que, para el peronismo, “siempre la culpa la tiene el otro” y comparó: “Parece el debate del otro día, donde lo único que hacía era cuestionar a (Diego) Santilli”.

De esta manera, Larreta tomó ventaja hacia el interior de Juntos por el Cambio en declaraciones a la CNN Radio. “Toda la actitud de ellos es de cuestionar. Hay que discutir la inseguridad, los chicos en la provincia no tenían clases presenciales. Esas son las cosas que hay que discutir. No hay que chicanear ni echar culpas buscando culpables siempre afuera. No nos enganchamos en esa”, agregó.

Asimismo, afirmó que “el Gobierno no mostró ninguna actitud para el diálogo” y reprobó a la candidata oficialista porque sus declaraciones “son todas agresiones y cuestionamientos personales y a la oposición”.

De cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, Larreta anticipó que espera que el oficialismo “reaccione con más responsabilidad”, ya que su respuesta frente a la derrota en las primarias de septiembre “fue muy preocupante”.

“Con el nivel de angustia que todos tenemos, si uno ve que los dirigentes se pelean entre ellos, lo único que hacen es abonar a más incertidumbre”, ahondó y completó: “Espero que reaccionen con más responsabilidad, que escuchen a la gente, cambien el rumbo y tengan un plan”.