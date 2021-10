Quién es el intendente bonzo que le pegó a Kulfas para despegarse de Arcioni

La provincia de Chubut tomó deuda en dólares durante los primeros años del gobierno de Cambiemos por unos 700 millones a una tasa superior al 8 por ciento. Fue la antesala del incremento de la desocupación y la pobreza en una provincia rica en recursos naturales. Algo de esto pretendió enfatizar el intendente de Trelew, Adrián Maderna, cuando esta semana tomó la palabra durante la visita a Chubut del presidente Alberto Fernández y reclamó más capacidad de respuesta a la gestión, en especial a Matías Kulfas. Ante la mirada atónita de la dirigencia nacional y de la provincia, como el exintendente de Comodoro Rivadavia y candidato a senador por el Frente de Todos (FdT) Carlos Linares, Maderna expresó un reclamo de contención social y apoyo económico a su ciudad, en medio de su intento de despegarse del actual gobernador, Mariano Arcioni, con el que tiene un pasado en común.

“En Trelew no solo tenemos un 12 por ciento de desocupación, también hay un 4 por ciento más de subocupación. Nosotros vamos a morir en este espacio, vamos a seguir, pero tenemos un momento que es delicado y no sabemos hasta cuándo lo podremos sostener”, sostuvo el jefe comunal en un extraño ejercicio de lealtad en vivo y en directo delante del gabinete nacional.

Nacido hace 42 años en las santiagueñas Termas de Río Hondo, Maderna tiene una construcción política mucho más cercana a los movimientos sociales y territoriales que a una organicidad partidaria y se caracteriza por un ir y venir entre los espacios políticos. “Lo que expresó el otro día fue un reclamo social más que político”, explican alguno de sus allegados.

Maderna pertenecía al riñón de Gustavo Mac Karthy, quien fuera intendente de Trelew y vicegobernador con Martín Buzzi entre 2011 y 2015. Sin embargo, para llegar a la intendencia en 2015 rompió esta alianza y se recostó en el rival de Mac Karthy, el tres veces gobernador de la provincia Mario Das Neves.

Tras la muerte del histórico dirigente chubutense en 2017, Maderna quedó dentro de los acuerdos que este había tejido. Por eso, no le quedó otra que acompañar los dos años turbulentos en los que Arcioni debió completar el mandato del mandatario fallecido. Consiguió su reelección como intendente con la camiseta de Chubut al frente, el espacio del actual mandatario provincial.

“Me hago cargo de mis errores, nunca estuve con Macri”, lanzó el intendente de Trelew durante el encuentro con las autoridades nacionales. Fue su intento de explicitar que se encuentra en tránsito desde aquel apoyo a Arcioni y su pertenencia plena al FdT. Pocos parecen recordar hoy que el principal sostén de Arcioni es el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“Va y viene a conveniencia. Hoy jura que es leal al FdT y que banca al Gobierno, aunque todos sabemos que no es así”, sostuvo ante Letra P un dirigente del peronismo provincial. El objetivo de Maderna es presentarse como candidato a gobernador en 2023.

El misil a Kulfas

Durante su participación en el cónclave con el gabinete nacional, el jefe comunal apuntó contra Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo.

“Hemos presentado dos carpetas a Matías, si me escucha por favor un segundo", arrancó amonestando, como si no estuvieran prestándole atención. "Nosotros no pedimos la promoción industrial de los ´70, pedimos medidas que generen ventajas competitivas para el sector textil lanero, la metalmecánica, el sector de servicios. Eso va de la mano con la obra pública. Por eso es fundamental que nos escuchen”, sostuvo Maderna y reclamó respuesta por unas carpetas con proyectos demorados para su ciudad.

No es la primera vez que dirigentes del FdT cuestionan al ministro. En Desarrollo Productivo se defienden. Indicaron a Letra P que el intendente presentó una carpeta en junio de este año para la construcción de un Parque Industrial pero que, ante algunas inconsistencias, como el presupuesto, detalles de la construcción y del modo de ejecución, se le solicitaron algunas correcciones.

“Se le hizo un requerimiento de información para que aporte todo lo que faltaba, pero nunca envió nada”, sostuvieron cerca de Kulfas.

La cartera de Desarrollo Productivo ya destinó 2720 millones de pesos para mejorar la infraestructura de 49 parques industriales en 21 provincias. En Trelew, especificaron, se otorgaron más de 1.000 créditos a PyMEs, MiPYMEs y monotributistas, por casi 200 millones de pesos.

Al día siguiente del acto, Maderna intentó bajarle el tono a la interna. “Ante la situación de público conocimiento, quiero dejar en claro que mis comentarios tenían que ver con acciones de gobierno que ya estamos trabajando para resolver y que el Presidente no estaba presente mientras tomé la palabra”, se cubrió.