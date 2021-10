En Santa Fe, JxC suma vidriera nacional con la visita de Morales y Negri

A días de las elecciones, los principales referentes de Juntos por el Cambio viajaron a la provincia de Santa Fe para respaldar a las listas locales. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, y Mario Negri, presidente del interbloque de diputados nacionales, acompañaron este viernes al candidato a diputado Mario Barletta y a Adriana "Chuchi" Molina y Hugo Marcucci, quienes aspiran al Concejo de la capital provincial.

Tras el encuentro, brindaron una conferencia de prensa donde hicieron una lectura del escenario político a menos de un mes de las elecciones generales. No escatimaron críticas hacia el gobierno nacional y resaltaron la importancia de los resultados en la provincia de Santa Fe en la conformación de las cámaras de Diputados y Senadores.

Negri consideró que los ojos “van a estar muy puestos en Santa Fe” y aseguró que se ratificará el triunfó en la ciudad de Rosario. “Al gobierno le están diciendo que por ahí no, que Argentina se cae del mapa. 10% de caída del producto bruto, 40% de pobres, irrelevantes en el mundo. Después de que perdieron las PASO todos los días hacen algo para que la sociedad le tire la oreja más fuerte y no calcularon que no es sólo la economía sino hay un rechazo moral a las políticas de la pandemia”, analizó el legislador nacional.

En ese sentido, recalcó que toman el asunto “con mucha responsabilidad” y saben “lo que significa”. “Tienen que gobernar dos años más y si no tiene el quórum del Senado, como va a ocurrir por primera vez desde el 83, esa madriguera no va a poder convertirse en una escribanía. Va a tener que ser un lugar donde se discuta y se debata el país federal en serio”, sentenció respecto a la mayoría parlamentaria que podría perder el oficialismo.

Morales se sumó a la lectura de Negri y sostuvo que “la expectativa es mantener el equilibrio en la Cámara de Diputados y lograr equilibrio en el Senado”, y señaló que la elección santafesina “es muy importante”.

Sobre el gobierno nacional y el resultado de las PASO, el gobernador indicó: “El pueblo ya le ha dicho al gobierno que tiene que cambiar el rumbo y sigue sin tener un plan, profundizando las peleas internas. Son como esas familias que están peleadas todo el año y se tienen que juntar para Navidad, que es el 14 de noviembre, y después van a seguir peleados”.

Al ser consultado por el escenario tras las elecciones generales, deseó que “el gobierno reflexione y actúe con responsabilidad” ya que le quedan por delante dos años de mandato. “Nosotros no somos de empujar al gobierno como nos empujaron a nosotros, somos una fuerza política responsable y los diálogos se darán en el Congreso de la Nación”, remató.

Por último, agregó: “Perdieron y reaccionaron al revés. Repartiendo plata para todos lados, presionando a las organizaciones sociales, profundizando lo peor del clientelismo. Les pedimos que bajen un cambio, que reflexionen, que una elección es una elección. Esperamos la máxima responsabilidad del gobierno”.