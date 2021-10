Rodríguez Larreta: "Les pedimos que nos ayuden, que se anoten como fiscales"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acompañó al candidato a diputado nacional, Diego Santilli, a una recorrida de campaña en Quilmes, de la que también participó el exintendente Martiniano Molina. “Necesitamos más fiscales, necesitamos que se comprometan”, dijo el dirigente capitalino.

Luego de supervisar una una obra en el Arroyo Cildañez, Rodríguez Larreta estuvo en el partido bonaerense de Quilmes, en donde realizó una recorrida junto a Santilli y el referente local y postulante a diputado provincial Martiniano Molina.

"Les pedimos a todos que nos ayuden, a esos vecinos que les preocupa, que nos ayuden, que se anoten como fiscales. Necesitamos más fiscales, necesitamos que se comprometan. Es un día, y es un día para garantizar la democracia, para garantizar el cambio, para garantizar el triunfo de Diego, de Martiniano, de todos", explicó el jefe de Gobierno de la Ciudad.

Hace unos días, hizo la misma convocatoria a través de redes sociales. "Es fundamental que el 14 de noviembre fiscalicemos y cuidemos los votos. Estas elecciones son clave para elegir el futuro que necesitamos para nuestro país y por eso tu participación es muy importante", dijo a través de su perfil de Twitter.

A la vez, recordó su gira por Washington y contó que en el exterior ven "con mucha preocupación" la falta de un plan de gestión nacional.

"El hecho de no tener un plan, de no tener un rumbo, de no tener en claro a dónde vamos, de una inflación que no baja, un Gobierno que a la mañana dice una cosa, a la tarde dice otra: en el exterior nos ven con mucha preocupación. Yo sigo transmitiendo un mensaje optimista con respecto a la Argentina porque más allá de los problemas que pueda haber en el corto plazo, estoy convencido de que tenemos un gran potencial", remarcó.

Por su parte, Santilli afirmó que "hay que seguir sumando para poder cambiar la historia de la Provincia" y señaló que la principal preocupación de los vecinos es la inseguridad.

"Hay que abordar los temas de fondo. No creo que haya que abordarlos de manera simplista. La sociedad lo que quiere es que verdaderamente se ocupen de que puedan vivir en paz, de que puedan salir de sus casas a las cinco de la mañana y no tener miedo a que le pase algo, a que la roben, que es lo que le pasa a la mayoría de los vecinos en todos los barrios de la Provincia", expresó.

Y concluyó: "La sociedad está esperando de la dirigencia en general que la escuche, que la entienda y que enfrente los problemas y los resuelva".