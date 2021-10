Montenegro cruzó a Larreta por el adelanto del inicio de clases

El intendente del partido de General Pueyrredón (Mar del Plata), Guillermo Montenegro, le pidió al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que revea la fecha del inicio de clases en la ciudad de Buenos Aires, que fue pautada para el 21 de febrero y podría perjudicar la temporada turística estival.

También podés leer Larreta, un PROfeta en problemas en su tierra

El jefe comunal marplatense sostuvo a distintos medios que entiende la decisión que toma Larreta y que tiene que ver con la cantidad de días de clases que tienen los alumnos “pero yo soy el intendente de Mar del Plata y cuido los intereses de los vecinos de mi ciudad” sostuvo.

El jefe comunal dijo: “en esto no me importa el color político del que tome las decisiones, sino que me importa defender a mi ciudad y obviamente que lo voy a seguir planteando”.

También agregó que “esa semana es una semana importante para los marplatenses en cuanto a una actividad importante como el turismo” al tiempo que no dudó en manifestar “seguiré discutiendo con Larreta para intentar revertir la decisión”.

Por su parte, desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) pidieron mediante un comunicado “rever” la medida y “buscar soluciones superadoras sin que ello conlleve un perjuicio mayor a la actividad turística y comercial tan afectada por la pandemia”.

El presidente de la entidad Bals Taladrid sostuvo que “la aspiración por sumarle sólo 5 días hábiles al ciclo lectivo 2022, que podrían distribuirse a lo largo del año, se traduce en la finalización de la temporada prácticamente más de un mes antes de que termine el verano, acortando el 25% de los días tradicionalmente vacacionales de las familias argentinas".

Con la educación como eje de campaña de Juntos, Rodríguez Larreta anunció que el 7 de febrero del año próximo los docentes de todos los niveles deberán volver a las escuelas para planificar el año escolar. Una semana después, el 14 de febrero, va a empezar la capacitación obligatoria y el 21 de febrero van a empezar las clases todos los estudiantes.