Larreta dio detalles del inicio de clases: testeos cada 15 días para docentes

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó que el 17 de febrero habrá un regreso presencial a las clases y anunció testeos "cada 15 días" para los docentes, a la vez que subrayó que "el 2021 no puede ser igual al 2020 en términos educativos".

"Hoy la situación sanitaria de la Ciudad nos permite proyectar el inicio de clases para el 17 de febrero. Nuestro objetivo es lograr que todos los chicos vayan todos los días con la mayor presencialidad posible", destacó el mandatario local, quien afirmó que "las clases presenciales son un derecho como sociedad".

En conferencia de prensa, el referente del PRO subrayó que la educación es "prioridad número uno" y anticipó que habrá testeos masivos para los docentes cada dos semanas.

También podés leer Todo al 17: Larreta pisa el acelerador y reafirma el inicio de clases en febrero

"Vamos a hacer todo lo posible por sostener las clases aun en todas las etapas de la pandemia. Desde el Ministerio de Salud vamos a testear a los docentes de la Ciudad cada 15 días", señaló.

En ese marco, Rodríguez Larreta indicó que pondrá en marcha el plan "Primero la escuela", que estará "basado en cuatro pilares: la educación es una actividad esencial; los protocolos y la readecuación que hay que hacer en las escuelas; poner todos los recursos de la Ciudad en función de la educación; y la participación ciudadana".

Asimismo, manifestó que van a "hacer todo lo posible por sostener las clases aún en todas las etapas de la pandemia" y expresó que se va "rediseñar el sistema de transporte público para garantizar que todos puedan llegar a sus escuelas en tiempo y forma".

Por su parte, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, subrayó que tomaron "la decisión completa y absoluta de volver a la presencialidad y no es un capricho: es posible y es necesario abrir las escuelas".

"El 17 de febrero arrancan presencial maternales, nivel inicial y primeros ciclos de primaria y secundaria; tres días hábiles después se suman el resto de los chicos de la primaria; y a partir del 1º de marzo todos los chicos más grandes de la secundaria", precisó.

También podés leer Macri y Larreta, un solo corazón en la pelea con Trotta

Al referirse al impacto que tuvo la pandemia en el aspecto educativo en el distrito porteño, la funcionaria señaló que "hay cerca de 9 mil chicos que no pudieron aprender lo mínimo esperado: la mitad de ellos, del nivel secundario, no aprobaron entre 8 y 11 asignaturas, es decir no aprobaron ninguna materia; 4 de cada 10 chicos de secundaria hubiesen repetido si hubiese sido un año normal; en el nivel primario se duplicó la cantidad de chicos que no pudieron promocionar de forma habitual, sino con promoción acompañada".