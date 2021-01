Ya hay 2023: la grilla peronista de aspirantes a suceder a Bordet

La película de la sucesión, en Entre Ríos, empieza a rodarse el 11 de diciembre, cuando un gobernador da el primer paso en su segunda gestión. Es lo que ocurre desde 2008, cuando la reforma de la Constitución estableció el sistema americano sobre la cláusula de reelección fijado en dos mandatos.

Gustavo Bordet llegará a 2023 luego de haber administrado por segunda vez consecutiva el Estado entrerriano. Para sucederlo se han anotado cuatro dirigentes y una dirigenta. Letra P presenta un mapa de los cinco nombres que están en el radar de la dirigencia peronista entrerriana para jugar por el sillón de Urquiza.

Stratta. Vice y mujer de confianza de Bordet: la Ley de Paridad tiene su huella.

Laura Stratta

La vicegobernadora es el nombre que aparece con más fuerza cerca del mandatario. A diferencia de otros vices, acompaña a Bordet en todos los actos institucionales y de gestión. Desarrolla una agenda política que suele no darse a conocer. Fue la primera vicegobernadora en la historia de la provincia y el 13 de noviembre se alzó con un triunfo de envergadura: impulsó la Ley de Paridad Integral, que implica la reformulación de todo armado electoral de acpa en más. En principio, por la obligatoriedad de que haya una mujer en la fórmula; por otro lado, porque las listas de legisladores y legisladoras tienen que integrar por igual a varones y mujeres. La norma se extiende también al Poder Judicial.

También podés leer Entre Ríos sancionó una ley de paridad que sacude el tablero político

Antes de convertirse en vicegobernadora, fue ministra de Desarrollo Social, cargo que ejerció durante la primera gestión de Bordet y desde donde trazó buena relación con las organizaciones sociales. Venía de ser diputada provincial. Es licenciada en Comunicación Social y supo ejercer esa especialización como asesora de dirigentes y en la consultora de Federico Aurelio. Es una de las personas de confianza del gobernador, en un círculo íntimo con integrantes que se cuentan con los dedos de una mano.

Cresto (der). Tiene un cargo nacional para rosquear grande y experiencia de gestión municipal.

Enrique Cresto

Es el director del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), que depende del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. En una jugada audaz, cuando corrían las primeras semanas de su segundo mandato como intendente de Concordia, decidió mudarse a Buenos Aires y dejar al frente de la Municipalidad a su vice.

Cresto fue diputado provincial en el período 2003 - 2007. Este último año decidió acompañar en una fórmula al entonces intendente de Paraná, Julio Solanas, para enfrentar a Sergio Urribarri, que había sido ungido por Jorge Busti. El traspié lo volvió a ubicar en 2011 en la Legislatura para presidir el bloque de senadores. Con Bordet en la Casa de Gobierno, Cresto lo sucedió en la comuna y dio sus primeros pasos en la administración de un presupuesto. Cercano al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el concordiense quiere ser el candidato del oficialismo en 2023, cuando se cumplan 50 años de la asunción de su abuelo Enrique como el primer gobernador justicialista de la provincia. El funcionario nacional se hace siempre un espacio para recorrer la provincia y estar en contacto con los intendentes entrerrianos. Cada diez días se lo ve por la comarca. Su hermana Mayda, diputada nacional, no le pierde pisada en la gestión y en la rosca.

Bahl. Es el crédito del antobordetismo interno. Mal con el Presidente, juega con Massa.

Adán Bahl

El Intendente de Paraná es quien con más ahínco ha manifestado su interés de ser gobernador a partir de 2023. Esa pretensión se le frustró en 2015, cuando el entonces gobernador Urribarri se inclinó por Bordet. Bahl, que había sido ministro de Gobierno del "¨Pato" durante ocho años, debió conformarse con la vicegobernación. A partir de allí, nunca sintonizó con Bordet.

También podés leer Frigerio 2023

El jefe comunal de la capital aparece en el mundo justicialista como el producto más atractivo para los detractores internos del gobernador. No obstante, tiene un inconveniente: tampoco sintoniza con la Casa Rosada. Cuando Alberto Fernández todavía no era ni candidato a presidente, en los primeros meses de 2019, y ejercía apenas el rol de lobbista de Cristina Kirchner para articular “la unidad” del peronismo, el ahora jefe de Estado quiso reunirse con Bahl. El paranaense no lo quiso atender. El kirchnerismo no estaba en su esquema. Hoy, paga la cuenta con desplantes. Suele tirarle un cable Sergio Massa, que aparece como “el gestor” de Bahl en suelo porteño.

Bahillo. Tropa propia, caja grande y dos gestiones municipales sobre el lomo.

Juan José Bahillo

Es el ministro de la Producción y otro integrante del círculo de confianza de Bordet. La relación se remite a cuando presidió el bloque de diputados y debió mantener el equilibrio entre el gobernador y el presidente de la Cámara, Urribarri, en plena interna. En 2017, asumió una banca en el Congreso y, desde allí, también fue una especie de embajador de Bordet. Hace un año que está al frente de una cartera que le gusta y que le permite recorrer el territorio. Fue dos veces intendente de Gualerguaychú y se impuso a candidatos taquilleros. Debió soportar, en su primera gestión al frente de la Municipalidad, el conflicto entre las entidades del campo y el gobierno nacional, cuyo epicentro fue precisamente esa ciudad.

Piaggio. Médico y bastonero de comparsa: kirchnerista, gobierna la ciudad cuna de Cambiemos.

Martín Piaggio

Es el Intendente de Gualeguaychú. Como Stratta, nunca renegó del kirchnerismo. Su primera gestión coincidió con el gobierno de Mauricio Macri. La ciudad al sur de Entre Ríos se convirtió en una sede que visitaron dirigentes de esa escudería. Allí se montó la primera “Plaza del Pueblo”, que organizaba el colectivo de agrupaciones K cuando la ola amarilla prometía un proceso largo en el poder.

Piaggio tiene una agenda ambiental intensa. Lo mismo en lo que refiere al espacio público. El año pasado, ganó en la Corte Suprema una disputa en la que expropió un terreno que había sido vendido a empresarios para levantar un barrio privado. Es médico y, también, bastonero de unas de las comparsas que desfilan todos los veranos en el Carnaval del País”.