Netflix y casinos online en la rosca de la ley tributaria de Perotti

Cuestiones tan disímiles como Netflix, el juego online y la ley tributaria volvieron a poner a prueba el vínculo entre el Senado y el gobierno de Santa Fe. Finalmente, la semana pasada la Cámara Alta le dio media sanción al paquete de impuestos que quiere el gobernador Omar Perotti para 2021, pero antes hubo movimientos que dejaron en claro dos cosas. En primer lugar, el bloque de Armando Traferri, que acaba de sortear un pedido de desafuero, se mantiene firme. Luego, el gobierno está obligado a afinar la muñeca en la Legislatura.

Esta vez, a la Casa Gris no le hizo falta entrar en disputa, por más que el escenario está aún contaminado por la frustrada investigación contra el senador. Es que el Ejecutivo parecía pagar poco por someterse a un desgaste de una ley que, si bien es importante para la recaudación, no busca caerle fuerte a los contribuyentes en 2021. Lo que sí alarmaba a la administración era la prórroga de la estabilidad fiscal para las pymes que vence a fin de año y las inmuniza de futuras subas.

Pero igualmente, hubo política en el recinto. El único punto de discordia es el artículo 8, que trata el cobro de Ingresos Brutos a plataformas on demand, aplicaciones y medios digitales, y al juego online. El Frente Progresista pedía especialmente que no tributen los usuarios, por ejemplo del streaming, ante la imposibilidad de cobrarles impuestos a empresas que prestan servicios desde el exterior como Netflix, HBO, Play Station, Disney o Amazon.

El ministro de Economía, Walter Agosto, se reunió con un grupo de legisladores y acordaron dejarlo establecido en el texto. "En ningún caso los usuarios de servicios de suscripción online podrán ser designados como sujetos obligados al pago del tributo que le correspondería abonar al prestador del servicio, ni como sujetos de percepción del impuesto", establece el texto aprobado.

Sin embargo, hay voces encontradas. Por ejemplo, desde Juntos por el Cambio entienden que el texto quedó redactado de una forma muy amplia y abierta a las interpretaciones, y que en el envión por cobrarle a Netflix, además de ser muy difícil hacerlo, no quedó claramente redactado que la empresa de servicios no le termine cobrando al usuario de streaming o a quien pida una pizza por medio de una plataforma virtual. Desde la secretaría de Finanzas e Ingresos Públicos de Santa Fe podrían arrimar alguna modificación si se lo plantean en Diputados.

Casinos online

Si bien los senadores radicales aceptaron la redacción de ese punto, no alcanzó para que voten a favor del artículo donde figura el juego online, dado que objetan la legalidad del decreto del gobernador Perotti a través del cual concedió a los casinos de Rosario, Santa Fe y Melincué esa modalidad por quince años promedio, tal como contó Letra P.

La demanda de los miembros de la Cámara Alta se replica en el Frente Progresista en Diputados, donde es mayoría. Piden que se autorice dicha concesión a través de una ley y no por decreto. El sendero está marcado: este artículo, tal como está redactado, no va a pasar el filtro de Diputados cuando se trate a mediados de la semana que viene, porque el radicalismo y el socialismo avisaron que no lo van a convalidar. Por lo tanto, el texto volverá al Senado.

Pero volviendo atrás, el artículo 8 estuvo a punto de no aprobarse este martes en el Senado, en lo que pareció una falta de cálculo en el poroteo. Con la negativa del radicalismo y la abstención de los senadores de todo el bloque justicialista encabezado por Traferri, el artículo no lograba votos que lo avalaran y quedaba eliminado. Por eso, se levantaron un par de abstenciones a último momento y se terminó aprobando con lo justo. Así, los senadores le tiraron la pelota a diputados y diputadas, anticipando que ese artículo no le gusta nada a la Cámara Alta.

Esto demuestra que, pese a que Perotti haya roto vínculos con Traferri, el senador sanlorencino sigue siendo central para los intereses del Ejecutivo en la Legislatura. El bloque de Traferri está firme después del escándalo judicial y de las diferencias con los senadores leales al gobernador, tal como contó Letra P. Incluso se comenta que el bloque justicialista histórico los dejó fuera del despacho del bloque que compartían y, posiblemente, sin lugar en el edificio.

Cómo sigue

El tema de los casinos online es una suerte de caballito de batalla del Frente Progresista para acorralar a Perotti por el decreto de concesión, que hasta fue denunciado por el radical Maximiliano Pullaro. Pero también les genera una encerrona: quitar el párrafo referido a juegos online, de alguna forma estaría salvando a los juegos de tributar. No quieren eso, sino que se autorice por ley. Por eso es que, probablemente, mejoren el texto y dejen esa aclaración destacada.

Ahora bien, el primer escollo será el calendario para empardar las dos sesiones antes de fin de año. Por otro lado, cuando vuelva la ley al Senado, la Cámara Alta podrá aceptar la modificación con mayoría simple. Sin embargo, si pretende cambiar nuevamente el texto, requerirá de dos tercios de los votos. Y allí las abstenciones que tallaron en la primera sesión, tendrán otro peso y deberían modificarse.