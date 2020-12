Mamushka de internas UCR en el conurbano

“Si hay cinco radicales, puede haber tres o cuatro líneas internas”. Dentro de la propia estructura boina blanca en la Tercera sección electoral admiten –ya entre risas– una inherente vocación internista como rasgo identitario del partido centenario. Con esa base, además de enfrentar a candidatos locales alineados al sector que promueve para la presidencia del Comité bonaerense a Gustavo Posse, en el oficialismo partidario -que impulsa la candidatura de Maximiliano Abad-, ofrece en algunos distritos internas dentro de la interna, o sea, dos listas con el mismo referente bonaerense pero que, en el pago chico, sus insalvables cortocircuitos los llevaron a presentar boletas por separado.

Teniendo en cuenta el énfasis que el armado possista pone en el GBA –con anclaje territorial del sanisidrense en la Primera y el desembarco fuerte del armado de su socio Martín Lousteau en la Tercera–, en el oficialismo partidario no vetan pujas internas de correligionarios propios: mientras se traccione hacia la lista bonaerense de Abad, no hay intención –pública– de meterse en las disputas domésticas. “La idea es no jugar en la interna de la interna”, dijo a Letra P un dirigente de relevancia dentro del oficialismo partidario en la Tercera. De esta manera, la cúpula partidaria deja jugar a más de una lista propia en distritos como Almirante Brown, Berisso, Lanús y Quilmes.

Pero eso no anula la existencia de preferencias que, en algunos casos, se exhiben con gestos. El pasado fin de semana, tanto Abad como el actual titular de la UCR bonaerense, el exvicegobernador Daniel Salvador, y las legisladoras provinciales Sandra Paris y Alejandra Lordén realizaron una recorrida por la determinante sección. En uno de los actos centrales, en Almirante Brown, se vio entre los participantes al candidato a presidir el Comité Berisso y exintendente de ese distrito, Jorge Nedela; no así a su contrincante interna, la concejala Mariela Méndez, hija del exsecretario de Gobierno de Nedela, José Manuel Méndez.

Que se le haya abierto una interna al exjefe comunal es interpretado dentro del distrito como actos reflejos de heridas abiertas post gestión municipal. Se admite que fueron “escasas” las reuniones para acercar posiciones ante una interna que asomaba insalvable. Pero referentes seccionales del salvadorismo por fuera de ese municipio vieron con malestar esa actitud y tomaron el acto de Brown como una señal de respaldo, entre otros, hacia el exmandatario berissense, a quien, de paso, algunos lo anotan como candidato a diputado provincial por la Tercera sección el año que viene.

Objetivo 2021

Precisamente la conformación de la lista seccional en la Tercera (que en 2021 define bancas para la Cámara baja bonaerense) es uno de los objetivos que se anotan como primordiales dentro del oficialismo partidario. La promesa de exigir al PRO un plano de equidad a la hora del reparto de casilleros es una de las cuestiones que exaltan en la cúpula radical bonaerense, a sabiendas de la escasa (nula) negociación y posterior participación radical en las pasadas listas de Juntos por el Cambio, una de las críticas del possismo al oficialismo partidario.

Sea como fuere, en el armado del oficialismo partidario de la Tercera subrayan: “Queremos revalorizar el peso del radicalismo en la Tercera sección, tenemos que tener mayor presencia en la lista, es un objetivo. Para eso, hay que organizarse, por eso estamos recorriendo distritos y teniendo reuniones con todos los dirigentes”. Así, aseguran que, fundamentalmente al socio PRO, demandarán “una distribución equitativa” en la próxima nómina seccional.

Para ello, referentes seccionales ya tienen nombres en mente. Además del mencionado Nedela, suena el actual consejero provincial de Educación bonaerense por la UCR, Diego Martínez, y el dirigente de Almirante Brown Hernán Bravo, otro de los candidatos de la estructura oficialista de “Adelante”, que en el pago chico tendrá una interna dentro de la interna, en su caso, con la actual presidenta del partido a nivel local, Mariela Cinalli. Por supuesto, las diversas voces consultadas coinciden en mencionar a uno de los predilectos del salvadorismo, el candidato a presidir el Comité Avellaneda y expostulante a la intendencia en ese municipio Luis Otero.

Amén de esto, aclaran: “Primero está el 21 de marzo”. En efecto, la definición de la interna bonaerense del radicalismo es el paso previo ineludible para saber qué sector será el portador de la lapicera en la negociación de los casilleros legislativos con los demás socios en la alianza Cambiemos. Por lo pronto, el oficialismo partidario ya baraja nombres.