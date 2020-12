Intendentes se suman a la avanzada para suspender las PASO

El intendente de Luján, Leonardo Boto (Frente de Todos), y su par de San Pedro, Celio Salazar (Partido Fe), se sumaron al operativo anti-PASO que iniciaron gobernadores del oficialismo y la oposición. Ambos dieron argumentos en torno a la problemática sanitaria que significaría movilizar a millones de personas para ir a sufragar, a la vez que dijeron que es un gasto económico excesivo en medio de la crisis que desató la pandemia.

En este sentido, y en diálogo con Letra P, el jefe comunal alineado a Calle 6 aseguró que “es más que entendible” la propuesta de eliminar las elecciones intermedias, mientras que su par opositor remarcó que “es un gran gasto innecesario en un momento difícil”.

“Hay un consenso entre los gobernadores, algo que me parece más que entendible, porque todavía vamos a estar con las consecuencias de la pandemia y todavía habrá que analizar cómo se llega con la vacunación”, remarcó Boto.

De todos modos, el justicialista aclaró que “falta mucho para discutir esta agenda” y que “las preocupaciones hoy son otras, como recuperar el turismo en Luján y poner en marcha los municipios”.

En tanto, Salazar aseguró: “Estaría bueno que se eliminen porque es un gasto muy grande e innecesario en un momento difícil para nuestra provincia y el país. Deberíamos evitarlo”.

En este sentido, y consultado sobre su opinión respecto a la ley que limita las reelecciones indefinidas, Salazar aclaró que, “más allá de que tenga una nueva posibilidad de ser candidato, no lo será”. “Estoy de acuerdo con la posibilidad de las reelecciones, pero particularmente me es indiferente porque no tengo intenciones de volver a ser intendente, por eso nuestra idea es que mi hijo, Ramón, sea el próximo candidato, que es el que me reemplaza cuando tomo licencia de mi cargo”, detalló.