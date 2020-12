Oficial: Eurnekian se queda con los aeropuertos hasta 2038

El Gobierno formalizó la prórroga de la concesión a Aeropuertos Argentina 2000, del grupo Eurnekian, hasta 2038 con un plan federal de inversiones de US$ 2.500 millones, de los cuales se ejecutarán US$ 1.400 millones en los próximos siete años.



Lo hizo a través del Decreto 1009/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que precisó que la concesión se extenderá hasta el 13 de febrero de 2038 y remarcó que la prórroga se definió a partir de la recomendación del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna),



El acuerdo se firmó el 30 de noviembre último, en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada del que participó Eduardo Eurnekian, titular de la Corporación América, propietaria de AA2000.



El plan de inversión previsto para los próximos siete años, por un monto de US$ 1.400 millones de dólares, comprende obras que se realizarán en aeropuertos ubicados en 20 provincias del país.



Con esta prórroga, que se encuentra prevista en el contrato original, la concesión del Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos, que finalizaba en el 2028, se extenderá hasta 2038.



(Télam)