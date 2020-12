“Voy a trabajar para que el FdT gobierne Junín”

Símbolo del interior bonaerense donde la retórica macrista encontró tierra fértil, Junín representa un desafío para el Frente de Todos (FdT): retomar las riendas del municipio, para lo cual necesita la unidad más amplia posible. En ello hizo hincapié la presidenta del bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos, Victoria Muffarotto. En diálogo con Letra P, la exprecandidata a la intendencia destacó la interacción con las diversas vertientes del espacio y aseguró que han “aprendido” y tienen “superados” los ruidos internos para enfrentar el armado de Juntos por el Cambio, que, en Junín y la Cuarta sección, encabeza el intendente local Pablo Petrecca (PRO).

La dirigente acusó al jefe comunal de estar más preocupado por “el armado seccional de Cambiemos” que por gobernar y de hacer caja para el año electoral con recursos que tendría que haber puesto para afrontar la crisis por el coronavirus. Sobre el abordaje municipal de la pandemia, no duda: “El municipio especuló políticamente”.

-¿El oficialismo intentó administrar políticamente la pandemia?

-Totalmente. Tuvimos que salir a respaldar algunas decisiones de la Nación y de la Provincia que no eran simpáticas, como no habilitar una fase, pero fue para priorizar el refuerzo del sistema de salud. El intendente no tiene responsabilidad política o de gestión con el hospital porque depende de la Provincia, pero recibió muchos fondos para lo sanitario.

-¿Los usó bien?

-Fueron muy manipulados por el intendente. Los centros de atención primaria, que dependen del municipio, estuvieron prácticamente cerrados. Se ahorró toda la plata de los vecinos. No podemos creer que en este contexto tenga millones de pesos metidos en el banco.

-¿A qué lo atribuye?

-El año que viene hay campaña.

-¿Dice que está haciendo caja?

-Huelo eso. Gobernó prácticamente con los recursos de la Nación y de la Provincia. Al no ser un año normal, el municipio se ahorró gastos de actos protocolares, festivales. Le faltó creatividad: podría haber diseñado políticas virtuales.

-¿Qué balance hace de estos cinco años de gobierno de Petrecca?

-Cuatro años fueron en línea con los gobiernos de Macri y Vidal; aplicó una política muy marketinera. Y este año no se puede analizar mucho por la pandemia. En lo político, el armado local de Cambiemos está bastante dividido.

-¿Eso impacta en la dinámica de gestión del intendente?

-El intendente está muy compenetrado en el armado político de Cambiemos en la Cuarta, cuando tendría que estar pensando cómo seguir gobernando la ciudad. Está más preocupado por cómo renovarse porque, legalmente, no puede tener otro mandato. Está pensando a quién deja y adónde va él. En Cambiemos, eso está generando muchos ruidos internos.

-¿En el Frente de Todos no hay ruidos internos?

-Los tenemos superados porque hemos aprendido. Hoy, el Frente de Todos está fuerte. La unidad está, el bloque de diez concejales y concejalas está trabajando unido. Soy la presidenta del bloque y permanentemente trabajamos para pensar en un Junín a futuro. Somos una generación de dirigentes políticos jóvenes con ganas de gobernar Junín, porque venimos pensando la ciudad desde hace mucho. Tenemos radicales, peronistas, kirchneristas... nos nutrimos unos con otros, porque, con nuestras diferencias, pudimos zanjar esta famosa grieta pensando en lo mejor para la ciudad.

-Tener a un dirigente local como ministro nacional, ¿contribuye o no a la construcción del FdT en Junín?

-Sí, ayuda. Mario (Meoni) tiene la camiseta de Junín puesta. En pocos días vamos a reunirnos con él para retomar la agenda pendiente por la pandemia y tratar muchos temas sobre los que él tiene la llave, como el ferrocarril, el aeródromo, pasos a nivel... cuestiones que sirven para potenciar Junín. Además, tenemos legisladores provinciales como Valeria Arata y Gustavo Traverso.

-¿Qué propuestas tiene para paliar la crisis?

-Estamos trabajando en un Consejo Económico y Social. Nos reunimos con cooperativas eléctricas, la universidad, la Sociedad Rural, el Comercio, la Industria, la Federación Agraria…

-Años atrás, Petrecca había vetado ese consejo…

-Sí, en 2016 se aprobó por unanimidad, pero el intendente lo vetó. Nunca supimos las razones. El intendente recién asumía, quizás tenía inseguridades y podía ver que con este consejo podíamos sacarle poder. Todo lo contrario. Por eso, insistimos con esta propuesta: es fundamental tener esta mesa de trabajo. No puede ser que el parque industrial no tenga un convenio con la universidad. Esas cosas nos rompen la cabeza. Que vengan $13 millones por mes para los comedores escolares y tengamos que comprar verdura en el conurbano cuando tenemos campo. Hay que acercase a los productores locales y que esos recursos queden acá. En esa mesa, queremos discutir cómo optimizar los recursos.

-¿Hará un nuevo intento por llegar a la intendencia?

-Todavía no se habla de candidaturas, pero el frente va a llegar unido. Yo fui precandidata, tengo ganas de trabajar para Junín y donde me necesiten voy a estar. Estoy comprometida con la ciudad. Voy a trabajar por la unidad de este frente y para que sea gobierno en Junín.