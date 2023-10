Durísimo cruce de Alberto Fernández con el amigo de Mauricio Macri en Cadena 3

Fue entonces que Pereyra, que en otro pasaje acusó al entrevistad de mentir, lo interrumpió y volvió a marcar sus antiguas diferencias con la ex jefa de Estado. “No me interrumpa. A usted no le gusta mi respuesta, pero ¿por qué no me deja hablar'”, lo frenó Fernández.

Y agregó: “A Cristina le dije que había que convocar a todos porque conmigo solo no alcanza. En esa unidad llegamos un montón de dirigentes que también criticaron a Cristina, como (Sergio) Massa y (Felipe) Sola. Veo por su gesto que no simpatiza conmigo, pero por lo menos disimule. Póngase en lugar de opositor mío y entrevísteme así, pero digamos a la gente que es opositor”.

Fue entonces que la charla se encendió y el conductor le preguntó por las causas de corrupción que involucran a ex funcionarios kirchneristas. “Sabía que iba a preguntar eso, siempre lo hace”, marcó Fernández.

“Si usted bajara su animosidad y recuperara su imparcialidad las cosas serían más fáciles”, dijo en un momento el precandidato a presidente ante las constantes interrupciones del animador.