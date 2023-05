En los corrillos del justicialismo cordobés dicen que la estrategia consistirá en “tirarle con la gestión por la cabeza” al cambiemismo y ese mandamiento no sólo quedó en claro con las críticas directas a Juez y al radicalismo, que también gobernó la capital entre 2011 y 2015, sino poniendo en valor el rol de los intendentes que ocupan los principales lugares de las listas de Hacemos Unidos por Córdoba, el nombre adoptado por el cordobesismo para las elecciones que definirán al sucesor de Schiaretti.

“Nosotros no somos otro país. Ahora, qué país sería la Argentina si estuviera gobernada con el modelo cordobés y qué Argentina tendríamos si estuviera gobernada por un presidente de la talla de Juan Schiaretti”, dijo Llaryora, al cerrar el acto en el salón de eventos del hotel Quórum de la capital cordobesa. Mirando al gobernador, el candidato se comprometió a apoyarlo para que pueda “rescatar a la Argentina, porque no hay provincia ni ciudad que se pueda rescatar si la Argentina no se desarrolla”.