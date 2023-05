Una muestra de que la tensión irá escalando es el calibre de las críticas que Llaryora dirigió no sólo a su rival en las urnas el 25 de junio, sino al candidato a intendente, el radical Rodrigo de Loredo .

A Juez lo responsabilizó por el aumento de la planta de personal durante su gestión municipal en 2003 que tradujo “en 30 años de daño a la Municipalidad de Córdoba”. Al diputado le endilgó falta de experiencia. “De Loredo es un retroceso. Fueron parte de otro esquema, no tiene experiencia. Daniel Passerini es la continuidad necesaria para que Córdoba no vaya para atrás”, devaluó al dirigente que pica en punta en las encuestas capitalinas.

En este sentido, Llaryora tocó dos ejes con los que la oposición achaca. Uno de ellos refiere a las dos décadas de gobierno peronista que no experimenta como una carga. Y retrucó: “No es un problema que el PRO lleve casi dos décadas en el gobierno porteño. Pero si les preguntan, te van a decir lo mismo que yo: que respetamos a la gente votando, que la gente ha elegido. Me lo dicen a mí, pero ellos no se lo dicen”.

Durante la exposición en el tradicional almuerzo de la entidad, Llaryora repasó los pilares del que imagina será su gestión provincial. Sobre este punto no difiere con los grandes postulados del “modelo Córdoba” que propone Schiaretti basados en la defensa del trabajo como garantía de un sistema productivo fuerte.