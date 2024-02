María Eugenia Vidal negó un cogobierno entre LLA y el PRO: "No hay un acuerdo"

La diputada del PRO María Eugenia Vidal aseguró que su partido no tiene un acuerdo de "cogobierno" con La Libertad Avanza (LLA) tras la caída de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados y enfrió el tema al remarcar que "todavía falta mucho camino por recorrer".

En medio de fuertes rumores de una alianza entre los libertarios y el partido amarillo, Vidal fijó su postura: "Respeto a las personas del PRO que decidieron ir al Ejecutivo, pero no hay un acuerdo para cogobernar ".

Así lo expresó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires en declaraciones radiales. "Un cogobierno es algo muy distinto. Esa discusión debe darse primero dentro del PRO", agregó Vidal que es uno de los nombres que aparece en el horizonte para ingresar al Ejecutivo.

"Nadie me ofreció un cargo. Ni desde el PRO ni desde el gobierno me hicieron ninguna oferta para ir al Ejecutivo. Todavía falta mucho camino por recorrer. Falta una discusión del PRO con el Gobierno. Me parece prematuro hablar de cargos", añadió.