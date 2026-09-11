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PLAN DE PREVENCIÓN

Lanús declaró la emergencia sanitaria, climática e hídrica por 180 días ante el riesgo de fuertes tormentas

La medida fue aprobada por unanimidad y permitirá agilizar compras, obras y asistencia. El SMN advierte por lluvias intensas, inundaciones y fenómenos severos.

Municipalidad de Lanús.

Municipalidad de Lanús.

El Concejo Deliberante de Lanús aprobó por unanimidad la ordenanza enviada por el Ejecutivo municipal que establece la emergencia sanitaria, climática e hídrica en todo el distrito por un plazo de 180 días. La decisión busca reforzar la capacidad de respuesta del municipio frente a eventuales episodios meteorológicos severos.

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La medida contempla el fortalecimiento de las tareas de planificación, coordinación, intervención sanitaria, asistencia social, comunicación y respuesta operativa, con el objetivo de resguardar a la población, los servicios esenciales y la infraestructura urbana.

Uno de los efectos concretos de la declaración será la posibilidad de recurrir a la contratación directa de bienes, servicios, obras e insumos que sean necesarios para atender o reparar las consecuencias de eventuales contingencias.

La advertencia del Servicio Meteorológico

La decisión municipal se tomó a partir de las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que en su boletín El Niño/La Niña de septiembre señaló una alta probabilidad de persistencia del fenómeno durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre, con chances de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte.

De acuerdo con el organismo, esta evolución podría favorecer un aumento en la frecuencia o intensidad de precipitaciones abundantes, tormentas severas, ráfagas, actividad eléctrica y caída de granizo. También existe riesgo de anegamientos temporarios, desbordes de cursos de agua y temperaturas extremas.

Un plan para responder ante contingencias

A partir de la emergencia, el gobierno municipal avanza en la elaboración de un plan de acción específico para afrontar los posibles escenarios climáticos adversos.

El esquema incluirá procedimientos de preparación y alerta, mecanismos de respuesta y evacuación, asistencia sanitaria y acciones de recuperación frente a inundaciones y otras situaciones que puedan afectar al distrito. La planificación también contempla la articulación con organismos públicos, empresas prestadoras de servicios y organizaciones de la sociedad civil.

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