Lanús declaró la emergencia sanitaria, climática e hídrica por 180 días ante el riesgo de fuertes tormentas

Municipalidad de Lanús.

El Concejo Deliberante de Lanús aprobó por unanimidad la ordenanza enviada por el Ejecutivo municipal que establece la emergencia sanitaria, climática e hídrica en todo el distrito por un plazo de 180 días. La decisión busca reforzar la capacidad de respuesta del municipio frente a eventuales episodios meteorológicos severos.

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La medida contempla el fortalecimiento de las tareas de planificación, coordinación, intervención sanitaria, asistencia social, comunicación y respuesta operativa, con el objetivo de resguardar a la población, los servicios esenciales y la infraestructura urbana.

Uno de los efectos concretos de la declaración será la posibilidad de recurrir a la contratación directa de bienes, servicios, obras e insumos que sean necesarios para atender o reparar las consecuencias de eventuales contingencias.

La advertencia del Servicio Meteorológico La decisión municipal se tomó a partir de las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que en su boletín El Niño/La Niña de septiembre señaló una alta probabilidad de persistencia del fenómeno durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre, con chances de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte.

¿Qué está pasando en el océano Pacífico? ¿Qué se espera para los próximos meses? ¿Cómo puede influir este fenómeno en las lluvias y temperaturas de la Argentina?



El Niño 2026, perspectivas para los próximos meses y sus posibles impactos en nuestro territorio pic.twitter.com/ymuhYw2Gvn — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 8, 2026 De acuerdo con el organismo, esta evolución podría favorecer un aumento en la frecuencia o intensidad de precipitaciones abundantes, tormentas severas, ráfagas, actividad eléctrica y caída de granizo. También existe riesgo de anegamientos temporarios, desbordes de cursos de agua y temperaturas extremas.

Un plan para responder ante contingencias A partir de la emergencia, el gobierno municipal avanza en la elaboración de un plan de acción específico para afrontar los posibles escenarios climáticos adversos. El esquema incluirá procedimientos de preparación y alerta, mecanismos de respuesta y evacuación, asistencia sanitaria y acciones de recuperación frente a inundaciones y otras situaciones que puedan afectar al distrito. La planificación también contempla la articulación con organismos públicos, empresas prestadoras de servicios y organizaciones de la sociedad civil.

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