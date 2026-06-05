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ROSCA LEGISLATIVA

Después de la VTV, el PRO y la LLA vuelven a coincidir con la Hojarasca porteña

Se firmó un dictamen con apoyo de legisladores macristas y libertarios. Eliminan normas y regulaciones y profundiza una agenda común en la Ciudad.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Después de coincidir en un dictamen para eliminas la VTV, legisladores porteños de La Libertad Avanza y el PRO coincidieron en un dictamen de la ley de Hojarasca.

Después de coincidir en un dictamen para eliminas la VTV, legisladores porteños de La Libertad Avanza y el PRO coincidieron en un dictamen de la ley de Hojarasca.

La Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura porteña emitió este jueves dictamen favorable para la denominada Hojarasca porteña, impulsada por La Libertad Avanza. El despacho volvió a reunir firmas de legisladores libertarios y del PRO, apenas dos días después de que ambos espacios coincidieran en la reforma de la VTV.

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Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

La secuencia no pasó inadvertida en los pasillos legislativos. Primero fue el dictamen para reformar la Verificación Técnica Vehicular. Ahora llegó el turno de la Hojarasca porteña. Aunque se trata de proyectos distintos, ambos exponen una convergencia creciente entre libertarios y macristas alrededor de una agenda de desregulación económica y revisión de instrumentos creados durante los propios años de gobierno del PRO.

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La ofensiva de La Libertad Avanza para impulsar una versión local de la denominada Ley Hojarasca terminó de consolidarse este jueves con la firma de un despacho de mayoría en las comisiones de Desarrollo Económico y Presupuesto. El proyecto, impulsado por Pilar Ramírez, propone derogar leyes, ordenanzas y regulaciones que los libertarios consideran obsoletas o burocráticas.

La Libertad Avanza impulsa la Hojarasca porteña en la Legislatura

La iniciativa fue presentada como una réplica local de la agenda impulsada por Javier Milei y Federico Sturzenegger. El despacho aprobado elimina normas de naturaleza muy diversa, desde ordenanzas centenarias hasta regulaciones más recientes vinculadas a la actividad económica, el turismo y distintos programas públicos.

Entre las derogaciones figuran la Ley de Alquiler Temporario Turístico, distintas regulaciones vinculadas a la actividad turística, programas específicos creados por la Ciudad y una serie de registros y mecanismos administrativos que, según los impulsores de la iniciativa, agregan costos y complejidad burocrática.

La propuesta también elimina normas de escasa aplicación práctica, como antiguas ordenanzas municipales y disposiciones que quedaron desactualizadas por los cambios tecnológicos y administrativos de las últimas décadas.

Por esa razón, la discusión excede la eliminación de normas consideradas antiguas o redundantes y abre un debate más amplio sobre dónde termina la simplificación administrativa y dónde comienza una redefinición del alcance regulatorio del Estado porteño.

PRO y La Libertad Avanza repiten mayoría para avanzar con la desregulación

La coincidencia no quedó limitada al contenido de los proyectos. La comparación entre los dictámenes de la VTV y la Hojarasca porteña muestra una repetición significativa de firmas dentro de las mayorías que impulsaron ambas iniciativas.

Waldo Wolff, Nicolás Pakgojz, Pablo Donati, Ignacio Parera, Solana Pelayo, Sergio Siciliano, Diego Vartabedian y Pilar Ramírez aparecen entre los legisladores que acompañaron los dos expedientes. La secuencia se suma a otras votaciones recientes como el RIGI porteño y el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), donde también aparecieron coincidencias entre ambos espacios.

El dato político es que varias de las herramientas alcanzadas por la propuesta fueron creadas durante los casi 20 años de gobiernos del PRO en la Ciudad. Lo mismo ocurrió con la reforma de la VTV, donde el oficialismo terminó acompañando una iniciativa que cuestiona aspectos centrales de un esquema regulatorio construido por su propia administración.

La Legislatura porteña debate el alcance de las derogaciones

Frente a esas coincidencias, el peronismo concentró sus críticas tanto en el contenido como en la dinámica de trabajo elegida para el proyecto. Durante la reunión de comisión, la presidenta del bloque peronista, Claudia Neira, cuestionó el tratamiento conjunto de decenas de normas bajo un mismo expediente y reclamó una discusión más detallada sobre cada una de las derogaciones.

“No podés discutir una ley ómnibus sin revisar ley por ley”, planteó la legisladora durante el debate. Además, pidió mantener abiertas las comisiones hasta el 18 de junio para permitir una revisión conjunta con asesores legislativos y representantes del Ejecutivo.

En esa línea, el bloque de Fuerza por Buenos Aires acompañó un dictamen alternativo impulsado por Emmanuel Ferrario y Sebastián Nagata, que propone la creación de una Unidad Técnica de Consolidación Normativa para revisar de manera integral el entramado legislativo porteño antes de avanzar con derogaciones puntuales.

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La nueva relación entre PRO y La Libertad Avanza en la Legislatura porteña

La particularidad es que estas coincidencias conviven con una estrategia paralela del PRO orientada a reconstruir volumen político propio rumbo a 2027. Mientras el macrismo intenta reafirmar una identidad propia, en la Legislatura sigue acompañando una agenda de simplificación normativa, apertura económica y reducción de regulaciones impulsada principalmente por los libertarios.

La buena sintonía exhibida durante la reunión entre la presidenta del bloque oficialista, Silvia Lospennato, y el legislador libertario Nicolás Pakgojz volvió a reflejar una dinámica que, si bien se repite, no obtura la pelea política entre las fuerzas de derecha.

Pero, a diferencia de otras discusiones vinculadas a la estrategia electoral o al reparto institucional, la agenda de desregulación aparece como uno de los terrenos donde ambos espacios encuentran mayores puntos de coincidencia.

La explicación no es únicamente ideológica. También responde al nuevo mapa político surgido tras las elecciones de 2025. Convertido en tercera minoría de la Legislatura, el PRO perdió la capacidad de construir mayorías propias y quedó obligado a buscar acuerdos para sostener la gobernabilidad del distrito.

En ese contexto, las coincidencias con La Libertad Avanza aparecen como una consecuencia lógica de la nueva correlación de fuerzas, aunque también anticipan debates más profundos sobre el futuro de la centroderecha porteña. La particularidad es que muchas de esas discusiones siguen estando lideradas políticamente por los libertarios, incluso cuando encuentran acompañamiento en el PRO.

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