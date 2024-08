Ataque a CFK, el juicio: sin indicios de los autores intelectuales y el testimonio más esperado

Con la declaración de militantes y un fotoperiodista, se desarrolló la quinta audiencia del juicio oral por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner , hecho ocurrido en la noche del 1 de septiembre de 2022 en el barrio porteño de Recoleta. No surgen datos de los autores intelectuales por el ataque a CFK .

El costado policial del caso CFK parece esclarecido, pero la dos veces presidenta cuestiona que sólo están acusados los autores materiales y que la Justicia decidió no investigar a quienes financiaron a los acusados y a la agrupación Revolución Federal, a los autores intelectuales.

Los tres acusados por el ataque a CFK enfrentan graves cargos como autores materiales del magnicidio que no fue.

La acusación formal es por tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

El testimonio de CFK

Hasta ahora, el relato de la víctima en la causa fue breve, una síntesis de los hechos en la que aseguró que no se había dado cuenta de lo que había ocurrido hasta que vio la televisión. Tampoco lo notó su custodia.

El intento de magnicidio fue perpetrado en una de las manifestaciones que llenaron las calles linderas al edificio donde vivía en Juncal y Uruguay los días siguientes a que el fiscal Diego Luciani pidiera para ella 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en el juicio por la causa denominada "Vialidad".

En esas jornadas de movilización, mucha gente esperaba que CFK llegara del Senado y le llevaba ejemplares de su libro "Sinceramente" para que ella los firmara. En el momento en que Sabag intentó disparar alguien le tiró un libro y ella se agachó. Se trata de Ángel Germán Mafulo, quien este miércoles declaró desde la localidad de Bariloche.

cfk atentado el arma.jpg El arma usada para intentar matar a Cristina fue reconocida por varios testigos en las audiencias del juicio oral.

"Nunca me pasó que revoleen un libro. Cuando pasa eso, me agacho a agarrarlo. Cuando me levanto, veo que se arma un tumulto de personas que agarran a una persona. Ahí recordé que el día anterior un repartidor había agredido a una persona de mi custodia y pensé que era un caso similar", testificó en su casa, después del atentado, ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

"Luego, termino el círculo, firmo unos libros más y entro a mi domicilio. Cuando venía en el ascensor, mi secretario Diego Bermúdez estaba muy nervioso y me dijo que creía que había habido un arma porque había escuchado un clic. Cuando llegamos al domicilio, nos sentamos en el comedor diario, vimos las imágenes y constatamos lo que había ocurrido. Ahí me empiezo a enterar lo que había pasado...", dijo entonces CFK.

Agradecimiento celestial

Durante su estadía en México, Cristina visitó la Iglesia de Guadalupe para agradecer a la Virgen y en el libro de visitas dejó un sentido mensaje con su rúbrica: "A la Virgen milagrosa y a su hijo que impidieron que me maten. Cristina".

"Mi hija Florencia es devota de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, yo de la de Luján", le dijo Cristina Kirchner al rector de la Basílica, monseñor Efraín Hernández Díaz, que junto a monseñor Raymundo Maya la recibieron.

Cristina Fernández de Kirchner CFK Comodoro Py.jpeg

Les contó que una de las dos imágenes de la Virgen de Guadalupe que tiene se la regaló el Papa Francisco para su hija. Antes, la expresidenta había encendido una vela en la entrada de la basílica, al aire libre, junto a la comitiva que la acompañó: la senadora Anabel Fernández Sagasti, las intendentas Mayra Mendoza y Mariel Fernández y la exdiputada y referente del Instituto Patria Claudia Bernazza.

De México a Comodoro Py

El martes, en el último día en ese país, mantuvo un encuentro con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y otro con la futura jefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Brugada.

El juicio contará con la participación de casi 300 testigos, entre los que se encuentra la propia Cristina Kirchner, quien también es querellante en la causa. Se espera que el debate oral se extienda entre seis meses y un año, debido a la complejidad del caso y la cantidad de testimonios.

Se estima una fuerte presencia mediática en la sala de audiencias para la jornada del próximo miércoles, cuando CFK vuelva a Comodoro Py a declarar en su rol de víctima. Será la única oradora de esa audiencia.