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Jorge Macri, a tiro de ampliar el Presupuesto 2026 con un guiño de La Libertad Avanza

El oficialismo incorporó iniciativas libertarias en comisión y encaminó la votación con abstenciones clave en la Legislatura.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Jorge Macri dio un paso clave para avanzar con la ampliación del Presupuesto 2026 en una negociación que corrió al peronismo y dejó a La Libertad Avanza con ganancias simbólicas.

Jorge Macri dio un paso clave para avanzar con la ampliación del Presupuesto 2026 en una negociación que corrió al peronismo y dejó a La Libertad Avanza con ganancias simbólicas.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, dio un paso clave para avanzar con la ampliación del Presupuesto 2026 en la Legislatura porteña. En una reunión conjunta de comisiones, el oficialismo incorporó proyectos de La Libertad Avanza y dejó encaminado un esquema que lo acerca a la aprobación en el recinto.

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Francisco Basualdo

El movimiento sellado durante la reunión de la Comisión de Presupuesto que preside el oficialista Waldo Wolff, se apoyó en un entendimiento que nadie quiere reconocer como un acuerdo formal, aunque se parece mucho. Durante las negociaciones para acercarse al número que garantice una aprobación, el PRO habilitó el tratamiento de proyectos impulsados por La Libertad Avanza, entre ellos el RIMICABA, un régimen orientado a incentivar inversiones en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, desde el bloque de La Libertad Avanza negaron cualquier negociación. “Somos respetuosos y no vamos a impedir que amplíen el presupuesto, pero sinceramente creemos que no es necesario”, señalaron. En esa línea, confirmaron que se abstendrían en la votación y que su prioridad era avanzar con su propia agenda legislativa.

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Presupuesto 2026: votos, abstenciones y estrategia del PRO

La jugada le dio aire a Jorge Macri en una Legislatura porteña fragmentada. Sin mayoría propia, el oficialismo necesitó construir apoyos caso por caso y la abstención libertaria, abriría un escenario de una mayoría circunstancial integrada por el larretismo y el radicalismo, pero deja la incógnita sobre cómo actuará Fuerza por Buenos Aires, la versión local del peronismo.

El movimiento también dejó beneficios para La Libertad Avanza, que logró instalar parte de su agenda económica con iniciativas que replicaron instrumentos nacionales como el RIGI.

Se trató de una dinámica que amenazó con repetirse frente a la necesidad del PRO de conseguir votos, en un esquema donde los libertarios avanzaron con su agenda mientras el oficialismo cedió margen para sostener la gobernabilidad.

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Rechazo opositor y clima político en la Legislatura

El bloque peronista cuestionó la ampliación y la incorporación de los proyectos libertarios, al considerar que consolidaban un esquema de beneficios fiscales sin impacto claro en la economía de la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, durante las negociaciones en los pasillos de la Legislatura porteña circuló un comentario con tono irónico que sintetizó el clima político. A propósito del escándalo por los gastos de Manuel Adorni y el bajo piso de inversión requerida del RIMICABA, algunos legisladores ironizaron que el pago de las reformas en la casa del vocero podrían considerarse las primeras inversiones del régimen.

Peronismo en minoría: críticas, dictámenes propios y advertencias por impuestos

El peronismo, primera minoría en la Legislatura porteña, quedó relegado en la negociación que el PRO articuló con La Libertad Avanza y buscó marcar una posición propia frente al avance del oficialismo. En ese marco, el bloque anticipó que presentará dictámenes alternativos tanto al RIMICABA como a la Ley Impositiva, con cuestionamientos al esquema de beneficios fiscales y al impacto de las medidas sobre la economía de la Ciudad de Buenos Aires.

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La legisladora Claudia Neira explicitó esa postura al advertir que el entendimiento entre Jorge Macri y los libertarios implica una mayor carga tributaria para sectores medios y beneficios concentrados. “Más gente que trabaja y se esfuerza va a pagar más impuestos y unos pocos se van a beneficiar”, sostuvo, y criticó tanto la actualización del presupuesto como los cambios en Ingresos Brutos y el régimen de inversiones, al que calificó como “injusto y regresivo”.

Jorge Macri, más cerca del recinto

La reunión de comisiones dejó una dinámica que empezó a repetirse: un oficialismo que negoció en minoría, un bloque libertario que ganó centralidad sin asumir costos legislativos y una oposición que quedó al margen.

De cara a la sesión del 14 de mayo, el guiño de La Libertad Avanza dejó a Jorge Macri más cerca de su objetivo. La discusión de fondo siguió abierta, pero el escenario mostró un cambio: el oficialismo avanzó, aunque en un tablero donde ya no define en soledad la agenda política.

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