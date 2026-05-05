Javier Milei ya no es profeta en su tierra: el Círculo Rojo quiere cambios

El Círculo Rojo se despega de Javier Milei en el Foro Llao Llao, pero Los ángeles lo recibe como a un rockstar. (Imagen generada con IA).

EL MODELO SE MUERDE LA COLA La recaudación volvió a caer y Caputo tiene que redoblar el ajuste para blindar el superávit

Javier Milei volará este mediodía rumbo a Los Ángeles en el avión presidencial para hablar, como cada año, en la conferencia anual del Instituto Milken , el think tank que creó el inversor Michael Milken , conocido en el mundo libre como el rey de los bonos basura e indultado por Donald Trump en 2020.

Milei tendrá allá reuniones con fondos de inversión y compartirá espacio con algunos de los empresarios más importantes del mundo. Será un respiro para el Presidente. En esos ámbitos, todavía lo escuchan con atención. Lo consideran un faro, un político que dice lo que los grandes magnates -como Peter Thiel- quieren escuchar. Es algo que pasa cada vez menos entre los referentes del establishment local.

El Círculo Rojo observa, encuestas en mano, que el estilo Milei genera un desgaste permanente y empieza a pensar (o desear) una continuidad del modelo económico, pero con otros gestores. Comenzó a hablar, y mucho, de la micro. El empresario que vive del consumo interno, porque la caída de las ventas lleva más de dos años . El que genera exportaciones o detenta servicios regulados, porque sabe que un cambio de rumbo puede afectar sus negocios.

Esto lo recogí en distintas charlas con hombres y mujeres de negocios durante la última semana. A algunos los vi en la Expo EFI , una reunión para hablar de finanzas, repleta de stands de bancos y sociedades de Bolsa, pero con un auditorio y varios expositores preocupados por la economía de bolsillo. Otros y otras me comentaron que la preocupación por la micro -y el desencanto con la agresividad del Presidente- también fue charla de pasillo en el Foro Llao Llao de Bariloche, cerrado a la prensa.

Expo EFI y la economía real

“Para 2027, el rumbo es el adecuado y debería continuar, pero hay que atender a la gente que la pasa mal”, dijo Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) al exponer en Expo EFI, en un panel sobre la transición económica.

Minutos antes, en la sala de al lado, el economista Leandro Ziccarelli, conductor de FMI Podcast y autopercibido Zar de las Finanzas, daba una charla muy colmada y ante un público joven e inversor. Al Zar y a Santiago Bulat, que lo acompañó en la exposición, les sorprendió la cantidad de preguntas que les hicieron sobre el empleo y la economía real.

La percepción de varios asistentes es que si la micro no arranca, el gobierno no reelige y la ingeniería financiera corre peligro. Algo de eso contó Lorena Hak en esta nota. Toto Caputo, incluso, prometió que la obra pública y las concesiones privadas empezarían a traccionar algo de actividad en estos meses.

Hace unos días, conté en Letra P que los empresarios empiezan a ver que, hacia 2027, la puja será entre Milei y el gobernador Axel Kicillof. En ese caso, apoyarán la continuidad del proyecto libertario. Consideran que Mauricio Macri filtró la reunión con Paolo Rocca como mensaje hacia La Libertad Avanza. Cree que Milei lo necesita para reelegir.

paolo-rocca-le-anuncio-ayer-la-inversion-al-sfkzhm2bz5axningep7elkg5ie Paolo Rocca y Mauricio Macri.

Pero el solo hecho de que se hable de estos temas marca las dudas que aparecen en el Círculo Rojo. Algo de eso se percibió en el Llao Llao, me confiaron en reserva.

Las dudas del Círculo Rojo en Llao Llao

El Foro Llao Llao nació en 2012, cuando Eduardo Elsztain, jefe del grupo IRSA, invitó a los emprendedores de la fundación Endeavor a la reapertura del hotel más exclusivo de Bariloche. Primero fueron encuentros más o menos informales de gente con plata. A partir de 2016, comenzó a llamarse de esa forma y adquirió otra institucionalidad. Siempre fueron reacios a la prensa, aunque hubo algunas coberturas en ediciones pasadas.

El Foro alberga a los ganadores del modelo. Además de Elztain (dueño de Cresud, shoppings y hoteles como el Libertador, que alojó a Milei hasta que se mudó a Olivos), suelen anotarse los accionistas de Citrícola San Miguel, como Agustín Otero Monsegur, y los empresarios IT locales, como los accionistas de Globant Martín Migoya y Guibert Englebienne y el dueño de Mercado Libre Marcos Galperin, que el domingo, en Twitter, se rió de una jubilada que no llega a fin de mes.

galperin coscu jubilada Marcos Galperin se rio de una jubilada que no llega a fin de mes. El youtuber Coscu lo toreó en Twitter.

Es un ambiente pro Milei. En 2024 y alabó al Gobierno. En 2025, el Foro se “despolitizó” y la agenda estuvo marcada por los casos inspiradores. Este año sucedió lo mismo. Llevaron a ex pumas y a Faustino Oro para que les gane al ajedrez en partidas simultáneas.

Convocaron a hablar de cine e industrias culturales a la exvicepresidenta de Marvel Victoria Alonso, productora de 1985. Fueron algo parecido a las charlas TED, motivacionales. Alonso incomodó al auditorio: “Yo pude ser hija del desaparecido 30.001”, dijo. Luego, al abrir la ronda de preguntas, Cristiano Rattazzi la provocó: “En verdad, 8001, porque no fueron 30.000”. Alonso, con paciencia, le replicó que, más allá del número, el terrorismo de Estado debe ser condenado. Rattazzi reculó.

El único ministro que se acercó a Bariloche fue Toto Caputo, que posteó una foto con la reina Máxima. Su charla, me dijeron, siguió la línea de las exposiciones en ExpoEFI: le asignó cero chances a que vuelva el kirchnerismo y vaticinó una rápida recuperación de la economía. “Sobregirado”, me dijo uno. “Es su trabajo… vender expectativas”, contó otra persona. Hubo cortesía, sonrisas, abrazos y aplausos, pero no entusiasmo.

caputo maxima llao llao Toto Caputo y la reina Máxima, invitados del Círculo Rojo en el Llao Llao.

A Caputo le tomaron el timing. El Círculo Rojo le valora el ajuste y el cambio de chip, como a Milei. “Que la oposición también hable de equilibrio fiscal es un mérito”, dijo una persona que lo escuchó en Bariloche. “Pero la micro preocupa mucho”, continuó.

El empresariado vislumbra un horizonte favorable para sectores como energía, minería, agro y economía del conocimiento, impulsado por recursos naturales, beneficios fiscales y el posicionamiento geopolítico del país. Sin embargo, advierte que, si la actividad no repunta y el humor social deriva en un cambio político, esas perspectivas podrían verse comprometidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ForoLlaoLlao/status/2050301655338434968&partner=&hide_thread=false Marcos Bulgheroni es CEO de Pan American Energy, la principal empresa privada de energía del país. Dio su mirada sobre el presente de Vaca Muerta y los sectores que pueden impulsar la economía argentina. pic.twitter.com/oz5w6wdDVI — Foro Llao Llao (@ForoLlaoLlao) May 1, 2026

Si Caputo empezó a cambiar su discurso, Milei se encierra sobre su núcleo duro e insulta al que lo critica. Salvo Galperin, Eduardo BastittaHarriet (dueño de Plaza Logística e integrante del Consejo de Asesores del que nunca se conoció trabajo alguno) y los dueños de Globant, varios asistentes al Llao Llao preferirían que el Presidente no les diga “chorros” a los periodistas ni se pelee con Rocca y Javier Madanes.

Profeta en Los Ángeles

No es lo que escuchará Milei en Los Ángeles. Desde que es presidente, el Instituto Milken lo invita y lo sigue con mucha atención. Varios empresarios suelen elogiarlo en público y, luego, les preguntan a sus portfolio managers sobre ese territorio de Sudamérica rico en energía, minería, agro y recursos humanos. ¿Es el momento de Argentina? Pocos concretaron inversiones.

En todo caso, Milei celebrará su estancia como un rockstar, mientras pierde magnetismo en el país. Versado en las citas bíblicas, recordará que nadie es profeta en su tierra.

En el estribo

Leo "Los Ángeles", mi cabeza automáticamente dice "From Los Ángeles, California, The Doors!", y suena el riff de Roadhouse Blues.

Los Ángeles te lleva a Red Hot Chilli Peppers, así que te ponés de fondo el recital en River de 2023 y tu día mejora mil por ciento.

Uno dedicado al presidente: Metallica tocando en Moscú en 1991, caída del muro. Empieza con Enter Sandman. Agarrate.

Es todo por hoy. Hace rato que no te pido que le reenvíes este correo a quien creas que puede interesarle para que nos ayudes a hacer crecer esta comunidad. Y, si te lo reenviaron, podés suscribirte acá. Dicen que no hay tal cosa como un almuerzo gratis, pero suscribirte no es un almuerzo y es gratis.

Gracias por leer. ¡Hasta la próxima!