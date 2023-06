Con la confirmación de los partidos que integrarán la coalición de Juntos por el Cambio (JxC) para competir en las PASO, el precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta afirmó que no tiene decidido quién lo acompañará en la fórmula para competir con Patricia Bullrich en la interna de la coalición opositora.

"Todavía no tengo decidido mi compañero de fórmula. Legalmente, uno puedo puede poner un extrapartidario de la alianza que uno conforma", aseguró el líder de las palomas cambiemistas en diálogo con TN Noticias, dejando entrever que todavía no descarta la participación de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, quien no forma parte de la coalición pero es la obsesión del jefe de Gobierno porteño.